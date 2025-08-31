Voter Adhikar Yatra: वोटर अधिकार यात्रा का कल पटना में होगा समापन, कांग्रेस ने कहा रैली नहीं, पदयात्रा होगी

महागठबंधन ने अपनी इस पदयात्रा का नाम 'गांधी से अंबेडकर' दिया है। पदयात्रा से पहले पटना के गांधी मैदान में रैली का कार्यक्रम था। लेकिन,कांग्रेस की रैली के दिन 1 सितंबर को गांधी मैदान उपलब्ध नहीं हो पाने की स्थिति में यह फैसला लिया गया। पटना के अन्य मैदान जैसे वेटनरी कॉलेज ग्राउंड या मिलर ग्राउंड लेने की जगह कांग्रेस ने सीधे पदयात्रा का ऐलान किया है। इस बदलाव का क्या कारण है। राहुल गांधी इस पदयात्रा से क्या मैसेज देना चाहते है यह तो कल पता चलेगा, लेकिन कांग्रेसी पदयात्रा को लेकर काफी उत्साहित हैं।