पटना

Voter अधिकार यात्रा की पहले दिन ही खुली पोल, सासाराम में रोशनी न होने पर बाइक की बत्ती जला बना हेलीपैड

Voter Adhikar Yatra के इस पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

पटना

Ashish Deep

Aug 17, 2025

Rahul Gandhi Helipad
सासाराम के एसपी जैन कॉलेज मैदान में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए बनाया जा रहे अस्थायी हेलीपैड। (फोटो सोर्स : वायरल वीडियो से टीवी ग्रैब्)

बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत से पहले ही तैयारियों की पोल खुल गई। सासाराम के एसपी जैन कॉलेज मैदान में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए बनाए जा रहे अस्थायी हेलीपैड पर शनिवार रात अजीब नजारा देखने को मिला। न तो जनरेटर की व्यवस्था थी और न ही रोशनी का कोई इंतजाम।

मोटरसाइकिल की हेडलाइट में हेलीपैड बना

ऐसे में कार्यकर्ताओं को मोटरसाइकिल की हेडलाइट जलाकर रातों-रात हेलीपैड का काम पूरा करना पड़ा। इस पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे कार्यक्रम प्रबंधन और तैयारियों पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष के बड़े नेताओं की मौजूदगी और राहुल गांधी की सुरक्षा को देखते हुए इस तरह की लापरवाही को लेकर आलोचना तेज हो गई है।

‘EC के लिए न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष’, वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग
राष्ट्रीय
image

16 दिनों में करीब 25 जिलों को कवर करेंगे

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 16 दिनों में करीब 25 जिलों को कवर करेगी। उनके साथ राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और वामपंथी दलों के नेता भी रहेंगे। इस यात्रा में रोड शो, जनसभाएं और छोटी-छोटी पदयात्रा कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। कांग्रेस और राजद के कार्यकर्ताओं ने इसे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जनता तक पहुंचने की बड़ी कवायद बताया है।

भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस्तेमाल वाहन में चलेंगे

यात्रा की शुरुआत सासाराम के सुवारा हवाई अड्डे पर एक जनसभा से होगी। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी प्रसाद यादव, सीपीआई(एमएल) और अन्य गठबंधन दलों के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी यहां से एक विशेष रूप से तैयार वाहन में आगे बढ़ेंगे। यही वाहन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी इस्तेमाल किया गया था। काफिले के साथ एक मीडिया वैन भी तैनात की गई है, जो यात्रा के दौरान हर पल की गतिविधियों को कवर करेगी।

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

लालू प्रसाद यादव

नीतीश कुमार

political

political news

politics

राहुल गांधी

तेजस्वी यादव

Updated on:

17 Aug 2025 04:40 pm

Published on:

17 Aug 2025 04:14 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Voter अधिकार यात्रा की पहले दिन ही खुली पोल, सासाराम में रोशनी न होने पर बाइक की बत्ती जला बना हेलीपैड

