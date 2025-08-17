Voter अधिकार यात्रा की पहले दिन ही खुली पोल, सासाराम में रोशनी न होने पर बाइक की बत्ती जला बना हेलीपैड

यात्रा की शुरुआत सासाराम के सुवारा हवाई अड्डे पर एक जनसभा से होगी। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी प्रसाद यादव, सीपीआई(एमएल) और अन्य गठबंधन दलों के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी यहां से एक विशेष रूप से तैयार वाहन में आगे बढ़ेंगे। यही वाहन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी इस्तेमाल किया गया था। काफिले के साथ एक मीडिया वैन भी तैनात की गई है, जो यात्रा के दौरान हर पल की गतिविधियों को कवर करेगी।