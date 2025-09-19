Weather News: कुछ घंटों की बारिश में डूब गया पटना, आसमान में छाया अंधेरा, जानिए अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम

Weather News: कुछ घंटों की बारिश में डूब गया पटना, आसमान में छाया अंधेरा, आने वाले दिनों में जानिए कैसा रहेगा मौसमबिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ली। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे और भारी बारिश ने शहर में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। कुछ ही घंटों की मूसलाधार बारिश ने राजधानी के कई इलाकों को जलमग्न कर दिया। सड़कों पर जलभराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ जगहों पर तो हालात इतने खराब हो गए कि वाहनों का चलना भी बंद हो गया।
सुबह से रुक-रुक कर हो रही बारिश दोपहर होते-होते तेज हो गई और आसमान पर घने बादलों की चादर छा गई, जिससे दोपहर तक पटना अंधेरे में डूब गया। राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, पाटलिपुत्र कॉलोनी और अशोक राजपथ जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में जलभराव ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दीं। जलभराव से सबसे ज्यादा परेशानी रोजमर्रा की जिंदगी जीने वालों को हुई। जिन इलाकों में नालों और नालियों की हालत पहले से ही खराब है, वहां घरों और दुकानों में पानी घुस गया। शहरवासियों का कहना है कि थोड़ी सी भी बारिश पटना में पानी भर देती है और लंबे समय तक बारिश से स्थिति और बिगड़ सकती है।
मौसम विभाग ने बिहार के 32 जिलों के लिए पहले ही बारिश का अलर्ट जारी कर दिया था। शुक्रवार सुबह से पटना समेत लगभग 15 जिलों में भारी बारिश हो रही है। विभाग का कहना है कि अगले तीन-चार दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश जारी रहेगी। मौसम विज्ञानियों के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून इस समय सक्रिय है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं ने बिहार में बारिश में योगदान दिया है। नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में खतरा और बढ़ सकता है।
बारिश के कारण पटना का तापमान सामान्य से नीचे आ गया है। अगले कुछ दिनों तक अधिकतम तापमान 29-30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। ठंडी हवाएँ और रुक-रुक कर बारिश उमस भरी गर्मी से राहत दिलाएगी।
लगातार बारिश के कारण गंगा, सोन और पुनपुन नदियों के जलस्तर में मामूली वृद्धि हुई है। जल संसाधन विभाग के अनुसार, अगर बारिश जारी रही, तो आने वाले दिनों में निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं।
हालांकि बारिश ने गर्मी और उमस से काफी राहत दी है, लेकिन मौसम सुहावना हो गया है। बच्चों और युवाओं ने बारिश का आनंद लिया, लेकिन मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। आंधी और तूफ़ान की संभावना के चलते लोगों से खुले स्थानों पर जाने से बचने का आग्रह किया गया है।