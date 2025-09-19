Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Weather News: कुछ घंटों की बारिश में डूब गया पटना, आसमान में छाया अंधेरा, जानिए अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम

Weather News: बिहार के विभिन्न जिलों में शुक्रवार को सुबह से बारिश हो रही है। पटना में सुबह से हो रही हल्की हल्की बारिश दोपहर में तेज हो गई। जिसके बद शहर के कई इलाकों में जलजमाव हो गया।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 19, 2025

Heavy rain alert by IMD
Heavy rain alert by IMD

Weather News: कुछ घंटों की बारिश में डूब गया पटना, आसमान में छाया अंधेरा, आने वाले दिनों में जानिए कैसा रहेगा मौसमबिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ली। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे और भारी बारिश ने शहर में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। कुछ ही घंटों की मूसलाधार बारिश ने राजधानी के कई इलाकों को जलमग्न कर दिया। सड़कों पर जलभराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ जगहों पर तो हालात इतने खराब हो गए कि वाहनों का चलना भी बंद हो गया।

राजधानी में छा गया अंधेरा

सुबह से रुक-रुक कर हो रही बारिश दोपहर होते-होते तेज हो गई और आसमान पर घने बादलों की चादर छा गई, जिससे दोपहर तक पटना अंधेरे में डूब गया। राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, पाटलिपुत्र कॉलोनी और अशोक राजपथ जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में जलभराव ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दीं। जलभराव से सबसे ज्यादा परेशानी रोजमर्रा की जिंदगी जीने वालों को हुई। जिन इलाकों में नालों और नालियों की हालत पहले से ही खराब है, वहां घरों और दुकानों में पानी घुस गया। शहरवासियों का कहना है कि थोड़ी सी भी बारिश पटना में पानी भर देती है और लंबे समय तक बारिश से स्थिति और बिगड़ सकती है।

ये भी पढ़ें

BPSC TRE-4 को लेकर पटना में फिर बवाल, सड़कों पर उतरे लाखों अभ्यर्थी, क्या है वजह?
पटना
BPSC TRE-4

मौसम विभाग की चेतावनी

मौसम विभाग ने बिहार के 32 जिलों के लिए पहले ही बारिश का अलर्ट जारी कर दिया था। शुक्रवार सुबह से पटना समेत लगभग 15 जिलों में भारी बारिश हो रही है। विभाग का कहना है कि अगले तीन-चार दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश जारी रहेगी। मौसम विज्ञानियों के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून इस समय सक्रिय है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं ने बिहार में बारिश में योगदान दिया है। नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में खतरा और बढ़ सकता है।

तापमान में गिरावट से राहत

बारिश के कारण पटना का तापमान सामान्य से नीचे आ गया है। अगले कुछ दिनों तक अधिकतम तापमान 29-30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। ठंडी हवाएँ और रुक-रुक कर बारिश उमस भरी गर्मी से राहत दिलाएगी।

अगले 5 दिनों का पूर्वानुमान

  • 20-21 सितंबर: हल्की से मध्यम बारिश, कई जगहों पर गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना।
  • 22 सितंबर: आसमान में बादल छाए रहेंगे, कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है।
  • 23 सितंबर: मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है।
  • 24 सितंबर: बारिश की तीव्रता फिर बढ़ सकती है।
  • 25 सितंबर: राजधानी पटना और आसपास के जिलों में बादल छाए रहेंगे, बादलों के बीच धूप और छांव का दौर जारी रहेगा।

नदियों का जलस्तर बढ़ा

लगातार बारिश के कारण गंगा, सोन और पुनपुन नदियों के जलस्तर में मामूली वृद्धि हुई है। जल संसाधन विभाग के अनुसार, अगर बारिश जारी रही, तो आने वाले दिनों में निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं।

मौसम सुहाना, लेकिन सावधानी ज़रूरी

हालांकि बारिश ने गर्मी और उमस से काफी राहत दी है, लेकिन मौसम सुहावना हो गया है। बच्चों और युवाओं ने बारिश का आनंद लिया, लेकिन मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। आंधी और तूफ़ान की संभावना के चलते लोगों से खुले स्थानों पर जाने से बचने का आग्रह किया गया है।

ये भी पढ़ें

नए सिरे से विकसित होगा NH-327E, बनेंगे बाईपास और फ्लाईओवर, 4 शहरों को मिलेगा जाम से निजात
पटना
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

मौसम समाचार

Published on:

19 Sept 2025 03:46 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Weather News: कुछ घंटों की बारिश में डूब गया पटना, आसमान में छाया अंधेरा, जानिए अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.