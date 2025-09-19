Weather News: कुछ घंटों की बारिश में डूब गया पटना, आसमान में छाया अंधेरा, जानिए अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम

सुबह से रुक-रुक कर हो रही बारिश दोपहर होते-होते तेज हो गई और आसमान पर घने बादलों की चादर छा गई, जिससे दोपहर तक पटना अंधेरे में डूब गया। राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, पाटलिपुत्र कॉलोनी और अशोक राजपथ जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में जलभराव ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दीं। जलभराव से सबसे ज्यादा परेशानी रोजमर्रा की जिंदगी जीने वालों को हुई। जिन इलाकों में नालों और नालियों की हालत पहले से ही खराब है, वहां घरों और दुकानों में पानी घुस गया। शहरवासियों का कहना है कि थोड़ी सी भी बारिश पटना में पानी भर देती है और लंबे समय तक बारिश से स्थिति और बिगड़ सकती है।