IIT से पास आउट है शरजील, पिता ने लड़ा था चुनाव, मां ने समर्थन में कही बड़ी बात

(पटना,जहानाबाद): असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से अलग कर देने की बात कहकर चर्चा में आए जेएनयू छात्र शरजील इमाम को बिहार के जहानाबाद जिले के काको से मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। वह वेश बदलकर रह रहा था। बिहार, दिल्ली, यूपी, असम मुंबई समेत छह राज्यों की पुलिस 25 जनवरी से ही बिहार में उसकी तलाश कर रही थी।



शरजील की अंतिम मोबाइल लोकेशन आ रही थी इसके बाद फोन बंद चल रहा था। पुलिस टीमें उसके पटना समेत विभिन्न ठिकानों समेत छापेमारी कर रही थी। उसके नेपाल भागने की आशंका में नेपाल बोर्डर समेत सभी रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर अलर्ट जारी कर दिया गया था। पुलिस के बढ़ते दबाव के बीच वह वेश बदलकर काको में ही छिपा हुआ था। थाने में पूछताछ करने के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे जहानाबाद कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड पर शरजील को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है।

पिता ने लड़ा था चुनाव...



पुलिस ने उसके भाई और एक दोस्त को हिरासत में लेकर भी पूछताछ की थी। उसके पिता अकबर इमाम के राजनीतिक कनेक्शन भी हैं। वह जहानाबाद से जदयू के टिकट पर चुनाव भी लड़े लेकिन हार गए। शरजील के चाचा अरशद इमाम का कहना है कि उसके भतीजे को साजिश के तहत फंसाया गया है। उस पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम,मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हैं।

आईआईटीयन है शरजील...

दोस्तों शाहीन बाग़ की असलियत देखें: १)असम को इंडिया से काट कर अलग करना हमारी ज़िम्मेदारी २)”Chicken Neck” मुसलमानो का है ३)इतना मवाद डालो पटरी पे की इंडिया की फ़ौज Assam जा ना सके ४)सारे ग़ैर मुसलमानो को मुसलमानों के शर्त पर ही आना होगा If this is not ANTI NATIONAL then what is? pic.twitter.com/kgxl3GLwx1

असम का पूरे भारत से संपर्क भंग करने का ख्वाब देखने वाला शरजील वास्तव में एक आईआईटीयन है। वह शुरु से ही पढ़ाई में तेज रहा है। दिल्ली के वसंतकुंज स्थित डीपीएस से 2006 में इंटर करने के पश्चात उसने आईआईटी में दाखिला लिया। उसने पूरे भारत में 227वां रैंक प्राप्त की थी। आईआईटी मुंबई से कम्प्यूटर इंजीनियरिंग में बीटेक करने वाला शरजील अभी एमटेक करने के बाद उसने वहीं शिक्षण कार्य में सहयोग करना शुरू किया। उसने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में भी काम किया। फिलहाल वह जेएनयू में आधुनिक इतिहास विभाग में पीएचडी कर रहा है। उसके पिता अकबर इमाम 2005 में जदयू के टिकट पर जहानाबाद से विधानसभा का चुनाव लड़े और हार चुके हैं। 2014 में उनकी अचानक मौत हो गई। शरजील की मां अफशां करीम कहती हैं कि उसका बेटा कभी देश तोडऩे की बात कर ही नहीं सकता।

बिहार और दिल्ली पुलिस में ठनी, सीएम बोले...

Bihar Chief Minister Nitish Kumar on JNU student Sharjeel Imam arrested in Jahanabad (Bihar) by Delhi Police: Nobody should do anything that is not in the interest of the nation. The accusations & the arrest, court will decide on the matter. https://t.co/niLq6ouavI pic.twitter.com/9k42VIR32V