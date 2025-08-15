चिराग ने तेजस्वी की सीट के लिए नीतीश से मदद क्यों मांगी?

पासवान ने यह भी सुझाव दिया कि प्रशासन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल टीम, पशुचिकित्सा दल और साफ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय पर कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। राघोपुर क्षेत्र हर साल बाढ़ की मार झेलता है, लेकिन इस बार गंडक समेत अन्य नदियों के जलस्तर में तेज बढ़ोतरी के कारण हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, इस समय प्राथमिक जरूरी सुरक्षित आवागमन, अनाज की आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं की है।