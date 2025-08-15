Patrika LogoSwitch to English

पटना

चिराग ने तेजस्वी की सीट के लिए नीतीश से मदद क्यों मांगी?

राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व राजद नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव करते हैं।

पटना

Ashish Deep

Aug 15, 2025

चिराग पासवान और नीतीश कुमार
चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी। ( फोटो सोर्स : एएनआई)

केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के निर्वाचन क्षेत्र राघोपुर सीट पर तगड़ा दांव खेला है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर वैशाली जिले के राघोपुर प्रखंड को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गंडक और आसपास की नदियों में जलस्तर बढ़ने से इलाके में सड़क संपर्क, कृषि और आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

लोग नाव के सहारे आने-जाने को मजबूर

चिराग पासवान ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि लगातार हो रही बारिश और नदियों में उफान के कारण राघोपुर प्रखंड के कई गांव पानी में डूब गए हैं। इससे खेतों में खड़ी फसलें नष्ट हो रही हैं। किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और ग्रामीण इलाकों में आवाजाही लगभग ठप है। उन्होंने कहा कि कई जगह सड़कें कट गई हैं और लोग नाव के सहारे आने-जाने को मजबूर हैं।

इलाका चिराग पासवान के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में

राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व राजद नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव करते हैं, जबकि यह इलाका चिराग पासवान के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है। चिराग ने कहा कि यह मामला राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए क्योंकि यहां के लोग गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि तुरंत राहत व बचाव कार्य शुरू किए जाएं, प्रभावित परिवारों को जरूरी सामग्री और मुआवजा दिया जाए।

समय पर कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और गंभीर

पासवान ने यह भी सुझाव दिया कि प्रशासन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल टीम, पशुचिकित्सा दल और साफ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय पर कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। राघोपुर क्षेत्र हर साल बाढ़ की मार झेलता है, लेकिन इस बार गंडक समेत अन्य नदियों के जलस्तर में तेज बढ़ोतरी के कारण हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, इस समय प्राथमिक जरूरी सुरक्षित आवागमन, अनाज की आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं की है।

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

नीतीश कुमार

political

political news

politics

तेजस्वी यादव

Published on:

15 Aug 2025 01:21 pm

Hindi News / Bihar / Patna / चिराग ने तेजस्वी की सीट के लिए नीतीश से मदद क्यों मांगी?

