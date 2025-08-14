बिहार में Yes या No SIR? वोटर लिस्ट बदलने पर हंगामा, 10 आसान प्वाइंट में समझें पूरा विवाद

बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मतदाता सूची के Special Intensive Revision (SIR) को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। 243 सीटों वाले इस राज्य में फिलहाल एनडीए (जेडीयू-बीजेपी गठबंधन) की सरकार है, लेकिन अब यह SIR प्रक्रिया कांग्रेस और बीजेपी के बीच बड़ा टकराव बन गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर ‘वोट चोरी’ का आरोप लगाया है तो बीजेपी ने इसे मतदाता सूची की सफाई के लिए जरूरी बताया है। आइए इस पूरे विवाद को 10 आसान बिंदुओं में समझते हैं: