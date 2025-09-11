जब कपिल सिब्बल भी नहीं बचा सके लालू की सीएम की कुर्सी, देर रात करना पड़ा था इस्तीफे का फैसला

लालू प्रसाद यादव ने अपने राजनीतिक करियर में इस जांच से बचने के लिए हर संभव चाल चली। कभी कार्यकारी अधिकारियों पर दबाव बनाकर जांच रुकवाई, तो कभी कोर्ट से स्टे ले लिए। उन्हें देश के सर्वश्रेष्ठ वकीलों में से एक कपिल सिब्बल की मदद मिल रही थी, जो सुप्रीम कोर्ट में लालू के पक्ष में पैरवी कर रहे थे। प्रधानमंत्री इंद्रकुमार गुजराल भी अपनी अस्थिर संयुक्त मोर्चा सरकार को बचाने की कोशिश में लालू के समर्थन में खड़े रहे। लेकिन अंततः कोर्ट ने उनके खिलाफ सख्ती दिखाई।