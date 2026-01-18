अमेरिका में भी मिलता है भारत की तरह मिड डे मील, जानिए क्या है Donald Trump की नई पॉलिसी

Donald Trump new school lunch policy : भारत की तर्ज पर अमेरिका में भी स्कूली बच्चों के पोषण के लिए एक विशाल सरकारी तंत्र काम करता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump new school lunch policy) ने इस तंत्र में एक बड़ा बदलाव करते हुए 'होल मिल्क' (US School Lunch Program) को स्कूलों में वापस लाने के कानून पर मुहर लगा दी है। यह फैसला 'मेक अमेरिका हेल्दी अगेन' (MAHA) अभियान का हिस्सा है, जिसे स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर के पोषण संबंधित सिद्धांतों पर तैयार किया गया है। पिछले एक दशक से अधिक समय से अमेरिकी स्कूलों में संघीय कानून के तहत केवल फैट-फ्री या कम वसा वाला दूध ही दिया जा सकता था। ट्रंप की नई नीति ने इस प्रतिबंध को खत्म कर दिया है। अब सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को बच्चों के लिए फ्लेवर्ड और अनफ्लेवर्ड होल मिल्क (मलाईदार दूध) रखना अनिवार्य होगा। प्रशासन का मानना है कि मलाईदार दूध बच्चों (Trump Whole Milk Act) के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जरूरी है।