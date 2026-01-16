Jaipur Army Parade: भारतीय सेना ने राजस्थान की वीरभूमि से पाक समेत दुनिया को दिया संदेश, इस वजह से परेड के लिए चुना गया जयपुर

परेड के दौरान भारतीय सेना ने अपनी अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों और युद्धक टुकड़ियों का प्रदर्शन करते हुए जगुआर फाइटर जेट, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, टैंक, रोबोटिक डॉग्स, एयर डिफेंस सिस्टम तथा भैरव बटालियन को प्रस्तुत किया, जो कि भारतीय सेना के आधुनिकीकरण, स्वदेशी तकनीक और हर परिस्थिति में प्रभावी प्रतिक्रिया देने की क्षमता को दर्शाता है।