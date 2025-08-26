30% तक घट जाएगी इन केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, अगर ड्यूटी के दौरान दोहराई यह गलती

रेलवे के वे कर्मचारी खबरदार हो जाएं, जो रनिंग स्टाफ में ड्यूटी कर रहे हैं। रेलवे बोर्ड ने उनके लिए बड़ा आदेश जारी किया है। इसका सीधा असर हजारों रेल कर्मचारियों की जेब पर पड़ेगा। आदेश के मुताबिक, अगर कोई लोको पायलट या रनिंग स्टाफ सदस्य ड्यूटी के दौरान SPAD (सिग्नल पास्ड ऐट डेंजर) जैसी गंभीर गलती करता है और उसके बाद होने वाले मनोवैज्ञानिक टेस्ट (साइको टेस्ट) में फेल हो जाता है तो उसकी सैलरी में मिलने वाला 30% तक का रनिंग भत्ता तुरंत बंद कर दिया जाएगा।