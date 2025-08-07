पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी को लेकर क्या है विवाद? निजी कंपनियों की लूट या सरकार की अनदेखी? जानें पूरी कहानी

राजस्थान सरकार पर आरोप है कि वह नवीकरणीय ऊर्जा के नाम पर निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी कर रही है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत गैर-वन भूमि पर पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति आवश्यक है, लेकिन कई मामलों में ये अनुमतियां जल्दबाजी में या बिना उचित जांच के दी जा रही हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन की प्रक्रिया को कमजोर करने के भी आरोप लगे हैं। 2023-24 में कुछ क्षेत्रों में खेजड़ी पेड़ों की कटाई के लिए निजी कंपनियों को अनुमति दी गई, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन तेज हुए हैं।