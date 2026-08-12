हर 15 अगस्त पर 3-4 फिल्में रिलीज, इस मूवी ने ₹875 करोड़ की थी कमाई, पिछले 15 सालों का देखिए रिकॉर्ड

हर साल जब देश तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मनाता है, ठीक उसी वक्त मुंबई के फिल्म स्टूडियो भी अपने सबसे बड़े दांव खेलने की तैयारी में जुट जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस अब सिर्फ एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि बॉलीवुड के कैलेंडर की सबसे बड़ी "रिलीज विंडो" में से एक बन चुका है। हर साल औसतन तीन से चार बड़ी हिंदी फिल्में इस लंबे वीकेंड के आसपास सिनेमाघरों में उतरती हैं - कभी दो सितारे आमने-सामने टकराते हैं, तो कभी अकेला बड़ा नाम पूरे बॉक्स ऑफिस पर राज करता है।