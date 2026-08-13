देश का अधिकांश डेटा ट्रैफिक 4G पर निर्भर, 25% डेटा ही 5G पर, ऐसे में कौन-सा फोन खरीदना होगा सही?

प्रतीकात्मक तस्वीर | ChatGPT
भारत में 4G और 5G स्मार्टफोन के बीच चयन करना अब सिर्फ तकनीकी सवाल नहीं रहा - यह एक व्यावहारिक खरीदारी निर्णय बन चुका है। 2026 में 5G नेटवर्क की पहुंच और फोन की कीमतें दोनों ही बदल चुकी हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतर हो सकता है, और खरीदारी से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
पहली नजर में, 5G अब सिर्फ भविष्य की तकनीक नहीं, बल्कि आज की जरूरत बन चुकी है। भारत में 5G सेवाएं अक्टूबर 2022 में शुरू हुईं और सरकार द्वारा फरवरी 2026 में संसद में दिए गए आंकड़ों के अनुसार अब देश के 99.9% जिलों में उपलब्ध हैं।
2026 तक 5G बेस ट्रांसिवर स्टेशन (BTS) की संख्या 5.6 लाख से अधिक (जून 2026 तक 5,62,971) हो चुकी है - मार्च 2023 में यह संख्या केवल 1,40,623 थी। यह दुनिया के सबसे तेज़ 5G रोलआउट में से एक माना जा रहा है।
(नोट: गांवों में विशेष रूप से 5G कवरेज का कोई अलग आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। सरकार के अनुसार देश के लगभग 98.4% गांव - यानी 6,34,000 से अधिक गांव - किसी न किसी मोबाइल नेटवर्क (4G/5G मिलाकर) से कवर हैं।)
लेकिन कवरेज का मतलब यह नहीं कि हर जगह 5G का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) में देश में कुल वायरलेस डेटा उपयोग का लगभग 25% हिस्सा ही 5G नेटवर्क पर हुआ था। यानी, अभी भी अधिकांश डेटा ट्रैफिक 4G पर ही निर्भर है।
स्पीड की बात करें तो असली तस्वीर ऑपरेटर और शहर के हिसाब से काफी अलग-अलग है। TRAI के 2026 के ड्राइव टेस्ट के अनुसार:
यानी 5G की वास्तविक फील्ड स्पीड आमतौर पर लगभग 25–250 Mbps के बीच रहती है, ऑपरेटर पर निर्भर करते हुए — न कि एक समान 300–500 Mbps। Jio अभी सबसे तेज़ 5G ऑपरेटर के रूप में उभरा है। इसकी तुलना में 4G नेटवर्क पर स्पीड आमतौर पर 5–20 Mbps के आसपास रहती है, हालांकि यह भी क्षेत्र और भीड़भाड़ के हिसाब से बदलती रहती है।
अब सवाल यह है: क्या आपको अभी 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहिए? इसका जवाब आपके उपयोग और जरूरतों पर निर्भर करता है।
यदि आप:
तो 5G फोन आपके लिए बेहतर विकल्प है। पिछले कुछ वर्षों में 5G फोन की कीमतें काफी गिरी हैं, और अब बजट सेगमेंट में भी 5G सपोर्ट वाले फोन आसानी से मिल जाते हैं (सटीक कीमत रेंज मॉडल और ब्रांड पर निर्भर करती है, इसलिए खरीदने से पहले मौजूदा बाजार भाव जरूर जांच लें)।
इसके अलावा, 5G-Advanced (3GPP Release 18) और Standalone 5G (SA) जैसी तकनीकें अब आम हो रही हैं। ये तकनीकें सिर्फ स्पीड ही नहीं बढ़ातीं, बल्कि कम लेटेंसी, बेहतर बैटरी प्रबंधन, सैटेलाइट बैकअप और सटीक इनडोर नेविगेशन जैसी सुविधाएं भी देती हैं।
भारत में 5G दो तरह से काम करता है, और यह फर्क समझना खरीदारी के लिए अहम है:
फोन खरीदते समय अगर आपका ऑपरेटर SA नेटवर्क इस्तेमाल करता है (जैसे Jio), तो सुनिश्चित करें कि आपका फोन SA 5G को सपोर्ट करता है, वरना आपको 5G आइकन तो दिखेगा पर पूरी स्पीड और फायदे नहीं मिलेंगे।
ऊपर दिए गए TRAI आंकड़ों से एक बात साफ है - सिर्फ 5G फोन खरीद लेना काफी नहीं, आपका नेटवर्क ऑपरेटर भी उतना ही मायने रखता है। अलग-अलग शहरों के टेस्ट में Jio लगातार सबसे तेज़ डाउनलोड स्पीड दे रहा है, Airtel अक्सर दूसरे नंबर पर और अपलोड स्पीड में कई बार आगे रहता है, जबकि Vodafone Idea और BSNL अभी नेटवर्क विस्तार के मामले में पीछे हैं। इसलिए फोन खरीदने से पहले अपने इलाके में यह जरूर जांच लें कि कौन सा ऑपरेटर बेहतर 5G कवरेज और स्पीड देता है - इसके लिए आप TRAI MySpeed ऐप या Ookla Speedtest जैसे टूल्स से अपने क्षेत्र का हाल जांच सकते हैं।
सिर्फ "5G सपोर्ट है" लिखा देखकर फोन खरीदना काफी नहीं। नीचे दी गई बातों पर गौर करें:
दिलचस्प बात यह है कि जहां आम उपभोक्ता अभी 4G से 5G में बदलाव कर रहे हैं, वहीं सरकार पहले से ही 6G पर काम शुरू कर चुकी है। दूरसंचार मंत्रालय ने भारत 6G विज़न डॉक्यूमेंट जारी किया है और टेलिकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड (TTDF) के तहत 100 से ज्यादा शोध परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है, जिनमें से अधिकतर 6G तकनीक से जुड़ी हैं। हालांकि 6G के व्यावसायिक इस्तेमाल में अभी कई साल लगेंगे, इसलिए अभी फोन खरीदते समय इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है - 5G अगले 4-5 साल तक मुख्यधारा की तकनीक बनी रहेगी।
लेकिन अगर आपका मौजूदा 4G फोन ठीक काम कर रहा है, और आप अभी फोन बदलने की सोच नहीं रहे, तो अभी डेटा ट्रैफिक को देखते हुए 4G पर बने रहना भी समझदारी हो सकती है। 4G नेटवर्क आने वाले कई सालों तक काम करता रहेगा, और अगर आपके क्षेत्र में मुख्य रूप से Vi या BSNL जैसा नेटवर्क है जहां 5G स्पीड अभी सीमित है, तो 5G फोन का तुरंत फायदा उतना नहीं मिलेगा।
फोन खरीदते समय सिर्फ 5G सपोर्ट पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। आपको प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, डिस्प्ले, बैटरी और सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी जैसी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही, फोन में भारत में उपयोग होने वाले 5G बैंड्स (जैसे n28, n78 आदि) का सपोर्ट होना भी जरूरी है - ये भारत के प्रमुख 5G बैंड हैं।
|पहलू
|4G फोन
|5G फोन (2026)
|कवरेज
|व्यापक, लगभग सभी क्षेत्रों में
|99.9% जिलों में उपलब्ध, ऑपरेटर पर निर्भर गुणवत्ता
|औसत डाउनलोड स्पीड
|~5–20 Mbps
|~25–250 Mbps (ऑपरेटर व शहर पर निर्भर, Jio सबसे तेज़)
|कुल डेटा ट्रैफिक हिस्सेदारी
|लगभग 75%
|लगभग 25% (FY25)
|बैटरी
|बेहतर जब 5G नहीं है
|आधुनिक चिपसेट से बैटरी प्रभाव कम हो रहा
|भविष्य-प्रूफिंग
|सीमित
|बेहतर, आने वाले वर्षों तक उपयोगी
अंत में, अगर आप नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो 5G फोन लेना समझदारी है - कवरेज अब लगभग पूरे देश में है और यह भविष्य के लिए बेहतर निवेश है। लेकिन अगर आपका 4G फोन अभी ठीक चल रहा है और आप जल्द बदलाव नहीं चाहते, तो अभी 4G पर बने रहना भी एक व्यावहारिक विकल्प है - खासकर अगर आपके इलाके में 5G स्पीड का फायदा सीमित है।
अब अगला कदम आपके हाथ में है - अपने उपयोग, बजट, अपने ऑपरेटर की 5G गुणवत्ता और कवरेज के हिसाब से सोच-समझकर निर्णय लें।
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