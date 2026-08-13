देश का अधिकांश डेटा ट्रैफिक 4G पर निर्भर, 25% डेटा ही 5G पर, ऐसे में कौन-सा फोन खरीदना होगा सही?

ऊपर दिए गए TRAI आंकड़ों से एक बात साफ है - सिर्फ 5G फोन खरीद लेना काफी नहीं, आपका नेटवर्क ऑपरेटर भी उतना ही मायने रखता है। अलग-अलग शहरों के टेस्ट में Jio लगातार सबसे तेज़ डाउनलोड स्पीड दे रहा है, Airtel अक्सर दूसरे नंबर पर और अपलोड स्पीड में कई बार आगे रहता है, जबकि Vodafone Idea और BSNL अभी नेटवर्क विस्तार के मामले में पीछे हैं। इसलिए फोन खरीदने से पहले अपने इलाके में यह जरूर जांच लें कि कौन सा ऑपरेटर बेहतर 5G कवरेज और स्पीड देता है - इसके लिए आप TRAI MySpeed ऐप या Ookla Speedtest जैसे टूल्स से अपने क्षेत्र का हाल जांच सकते हैं।