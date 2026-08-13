BlackBerry की वापसी! फिजिकल कीबोर्ड वाले 5G फोन का फिर बढ़ रहा क्रेज?

Mobile World Congress (MWC) 2026 में Unihertz ने Titan 2 Elite पेश किया, जिसमें BlackBerry‑जैसा फिजिकल QWERTY कीबोर्ड है। इसमें डुअल 50MP रियर कैमरा (टेलीफोटो के साथ), AMOLED डिस्प्ले, और प्रोग्रामेबल शॉर्टकट बटन हैं, जो फोटोग्राफरों के लिए खास हैं, क्योंकि वे शूटिंग के बाद कैप्शन लिखने या क्लाइंट को तुरंत जवाब देने में मदद करते हैं। इस फोन का Kickstarter अभियान $2.2 मिलियन से अधिक जुटा चुका है और बेस मॉडल की कीमत $349 (33,298 रुपये) से शुरू होती है, Pro वर्जन $479 तक।