BlackBerry की वापसी! फिजिकल कीबोर्ड वाले 5G फोन का फिर बढ़ रहा क्रेज?

ब्लैकबेरी स्टाइल वाले फोन की वापसी। (फोटोः एआई)
नए जमाने में BlackBerry जैसी स्टाइल वाले 5G फोन की वापसी ने टेक जगत में एक अलग उत्साह जगाया है। पुराने जमाने के QWERTY कीबोर्ड वाले फोन की याद नॉस्टैल्जिया नहीं रही। अब यह एक व्यावहारिक विकल्प बनकर लौट रही है। आइए देखें कि इस ट्रेंड के पीछे क्या कहानी है, कौन से मॉडल सामने आए हैं और आपके लिए कौन-सा विकल्प सही हो सकता है।
Clicks नामक कंपनी ने CES 2026 में अपना पहला स्मार्टफोन, Clicks Communicator पेश किया, जो क्लासिक BlackBerry की याद दिलाता है। इसमें 4.03‑इंच OLED स्क्रीन, फिजिकल कीबोर्ड, स्पेसबार में फिंगरप्रिंट सेंसर और कीबोर्ड पर स्वाइप से स्क्रॉलिंग जैसी सुविधाएं हैं। यह फोन Android 16 पर चलता है, इसमें 5G, NFC, Wi‑Fi 6, 3.5mm हेडफोन जैक और microSD स्लॉट (2TB तक) जैसे आधुनिक फीचर्स शामिल हैं।
हाल ही Clicks ने Communicator का एक वर्किंग प्रोटोटाइप वीडियो जारी किया, जिसमें Niagara Launcher आधारित इंटरफेस दिखाया गया है। इसमें आप कीबोर्ड से सीधे ऐप्स खोज सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं। कंपनी ने Q4 2026 में शिपिंग का लक्ष्य रखा है, कीमत लगभग $499 (47,609 रुपये) बताई गई है, हालांकि भारत में अभी उपलब्धता साफ नहीं है।
Zinwa Technologies का Q27 मॉडल भी BlackBerry‑स्टाइल कीबोर्ड के साथ आ रहा है। यह Android 16 पर चलेगा, और इसमें MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर, 12GB LPDDR5 RAM, 256GB UFS 3.1 स्टोरेज, microSD स्लॉट, nano‑SIM और eSIM दोनों होंगे। कैमरा सेटअप में 50MP रियर और 16MP फ्रंट कैमरा, Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.4 और 5G सपोर्ट शामिल हैं। यह मॉडल मई 2026 तक मास प्रोडक्शन के लिए तैयार होने की उम्मीद है।
Mobile World Congress (MWC) 2026 में Unihertz ने Titan 2 Elite पेश किया, जिसमें BlackBerry‑जैसा फिजिकल QWERTY कीबोर्ड है। इसमें डुअल 50MP रियर कैमरा (टेलीफोटो के साथ), AMOLED डिस्प्ले, और प्रोग्रामेबल शॉर्टकट बटन हैं, जो फोटोग्राफरों के लिए खास हैं, क्योंकि वे शूटिंग के बाद कैप्शन लिखने या क्लाइंट को तुरंत जवाब देने में मदद करते हैं। इस फोन का Kickstarter अभियान $2.2 मिलियन से अधिक जुटा चुका है और बेस मॉडल की कीमत $349 (33,298 रुपये) से शुरू होती है, Pro वर्जन $479 तक।
यह ट्रेंड बताता है कि टेक‑प्रेमी अब सिर्फ बड़े स्क्रीन वाले फोन नहीं चाहते हैं। वे टाइपिंग की सुविधा, फोकस्ड कम्युनिकेशन और प्रोडक्टिविटी वाले विकल्प भी चाहते हैं। Clicks Communicator और Zinwa Q27 जैसे मॉडल उन लोगों के लिए हैं जो एक सेकंडरी डिवाइस चाहते हैं, जो सिर्फ मैसेजिंग, ईमेल या नोट्स के लिए हो, और मुख्य फोन से ध्यान हटाए बिना काम करे। वहीं Titan 2 Elite उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो फोटोग्राफी और टाइपिंग दोनों को साथ में चाहते हैं।
Clicks Communicator की कीमत $499 है और यह Q4 2026 में शिप होने वाला है, लेकिन भारत में उपलब्धता अभी स्पष्ट नहीं है। Zinwa Q27 की मास प्रोडक्शन मई 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन कीमत और भारत लॉन्च की जानकारी अभी नहीं मिली है। Titan 2 Elite की कीमत Kickstarter पर $349‑$479 है, और यह जून‑अक्टूबर 2026 में शिप होगा।
अगर आप एक सेकंडरी फोन चाहते हैं जो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए हो, तो Clicks Communicator या Zinwa Q27 पर नजर रखें। फोटोग्राफी और टाइपिंग दोनों आपके लिए जरूरी हैं, तो Titan 2 Elite एक अच्छा विकल्प हो सकता है। भारत में उपलब्धता और कीमत जानने के लिए इन ब्रांड्स की आधिकारिक वेबसाइट या सोशल मीडिया पर अपडेट्स फॉलो करें।
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