क्या ब्राज़ील की काली मिर्च भारतीय बाज़ार पर बढ़ा रही है दबाव? जानें इसके पीछे की कहानी!

सन 2026 में भी भारत ब्राजील की काली मिर्च के प्रमुख खरीदारों में बना हुआ है। मई 2026 के ट्रेड डाटा में भारत को भेजी गई ब्राजीलियाई काली मिर्च का औसत यूनिट प्राइस करीब 6.785 डॉलर प्रति किलो था। 13 अगस्त के करीब ₹95.4 प्रति डॉलर के विनिमय भाव पर यह लगभग ₹647 प्रति किलो बैठता है। यह केवल एक्सपोर्ट यूनिट प्राइस है; भारत पहुंचने के बाद फ्रेट, बीमा, शुल्क और अन्य लागत अलग जुड़ती हैं।