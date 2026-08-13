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धागों का नया दौर: क्रोशिया से खिलती रक्षाबंधन की नई रंगत, कीपसेक से लेकर लुंबा राखियों तक के बारे में जानें

रक्षाबंधन पर क्रोशिया राखियों का बढ़ता बिजनेस, सस्टेनेबल रक्षासूत्र, सिस्टर राखी और डिजिटल ट्रेंड्स के साथ जानें रिश्तों को मजबूत बनाने के नए तौर-तरीके।
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भारत

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Chitra Badoliya

Aug 13, 2026

Rakhi

क्रोशिया राखी का बड़ा ट्रेंड (AI)

रक्षाबंधन भारत के सबसे पवित्र और भावनात्मक त्योहारों में से एक है। यह केवल एक रेशमी धागा बांधने की रस्म नहीं, बल्कि दो आत्माओं के बीच बिना शर्त प्यार, सुरक्षा, सम्मान और निष्ठा का संकल्प है। सदियों से चली आ रही यह परंपरा समय के साथ अपने रूप में परिवर्तन ला रही है। बदलते सामाजिक ताने-बाने, डिजिटल क्रांति और नई पीढ़ी की सोच ने इस त्योहार को एक नया आयाम दिया है। आज का रक्षाबंधन केवल औपचारिकता या रस्म अदायगी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भावनाओं, समानता और स्थाई यादों का एक सजीव उत्सव बन चुका है।

परंपरा से आधुनिकता का सफर: सिर्फ रस्म नहीं, भावनाओं का जुड़ाव

पारंपरिक रूप से रक्षाबंधन का दायरा बहन द्वारा भाई की कलाई पर रक्षासूत्र बांधने और भाई द्वारा उसकी रक्षा का वचन देने तथा उपहार भेंट करने तक सीमित था। लेकिन आज के दौर में इस त्योहार की आत्मा और अधिक गहरी हुई है। अब बहनें राखी के दिन सिर्फ कलाई पर धागा बांधकर अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं मानतीं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भौतिक उपहारों से ज्यादा महत्व 'उपस्थिति' और 'क्वालिटी टाइम' को दिया जा रहा है। बहनें और भाई इस दिन को साथ बिताने, पुरानी यादों को ताजा करने, साथ बैठकर मुस्कुराने और एक-दूसरे के सुख-दुख में साझेदारी का संकल्प लेने का माध्यम बना रहे हैं। आधुनिक दौर का रक्षाबंधन दिखाता है कि रिश्तों में अब दिखावे से ज्यादा आपसी जुड़ाव और आत्मीयता की जड़ें मजबूत हो रही हैं।

रिटर्न गिफ्ट की बदलती बयार: समानता और प्यार की नई अभिव्यक्ति

पुराने समय में यह माना जाता था कि रक्षाबंधन पर उपहार देने का अधिकार और दायित्व केवल भाई का है। बहनें राखी बाँधती थीं और भाई उन्हें बदले में पैसे या कोई वस्तु उपहार स्वरूप देते थे। लेकिन अब यह परंपरा एकतरफा नहीं रही।

आज के जागरूक और आत्मनिर्भर दौर में बहनें भी अपने भाइयों के लिए 'रिटर्न गिफ्ट्स' तैयार कर रही हैं। यह बदलाव इस बात का प्रमाण है कि आज के रिश्ते बराबरी और आपसी सम्मान की बुनियाद पर टिके हैं। बहनों द्वारा दिए जाने वाले ये उपहार अक्सर अत्यधिक व्यक्तिगत और भावनात्मक होते हैं जैसे कि:

  • हस्तलिखित पत्र (Handwritten Letters) जिनमें बचपन की खट्टी-मीठी यादें और भावनाएं लिखी होती हैं।
  • बचपन की तस्वीरों से बने कस्टम कोलाज या फोटो एल्बम।
  • भाई की पसंद की किताबें, गैजेट्स या उसकी कोई बहुप्रतीक्षित इच्छा पूरी करने वाली चीज।
  • यह चलन साबित करता है कि उपहार का मूल्य उसकी कीमत से नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी भावना से तय होता है।

Keepsake Rakhis: यादें जो हमेशा टिकें

पहले राखी के धागे त्योहार के अगले दिन या कुछ समय बाद उतार दिए जाते थे और वे कचरे का हिस्सा बन जाते थे। लेकिन अब पर्यावरण के प्रति जागरूकता और यादों को सहेजने की इच्छा ने राखी के डिजाइनों में बड़ा बदलाव लाया है।

अब बाजार में और घरों में 'कीपसेक राखियों' (Keepsake Rakhis) और 'सस्टेनेबल राखियों' का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है।

  • प्लांटेबल राखियां (Plantable Rakhis): इन राखियों में पौधों के बीज (जैसे तुलसी, टमाटर या फूल) लगे होते हैं। त्योहार बीतने के बाद जब इसे मिट्टी में दबाया जाता है, तो उसमें से एक नया पौधा अंकुरित होता है। यह भाई-बहन के रिश्ते की तरह ही धीरे-धीरे बढ़ता है और पर्यावरण को भी समृद्ध बनाता है।
  • पहनने योग्य राखियां: ब्रास, सिल्वर, बीड्स या चमड़े से बनी ऐसी राखियां जिन्हें त्योहार के बाद भी भाई एक ब्रेसलेट या कड़ा के रूप में रोज पहन सकते हैं।
  • सजावटी राखियां: लकड़ी या रीसायकल सामग्री से बनी ऐसी राखियां जिन्हें बाद में बुकमार्क, की-चेन या घर की सजावट की वस्तु में तब्दील किया जा सकता है।

कुटीर उद्योग से लेकर ई-कॉमर्स बिजनेस का नया चमकता सितारा

हाल के वर्षों में हाथ से बुनी गई क्रोशिया (Crochet) राखियों का क्रेज न सिर्फ फैशन और ट्रेंड्स में बढ़ा है, बल्कि इसने हस्तशिल्प और महिलाओं के बिजनेस मॉडल को एक बिल्कुल नई दिशा दी है। पिछले 2-3 सालों में क्रोशिया राखी का कारोबार 40% से अधिक की दर से बढ़ा है और यह रक्षाबंधन मार्केट का एक प्रमुख हिस्सा बन चुका है।

  • वुमन एंटरप्रेन्योरशिप और होम बिजनेस: क्रोशिया राखियों ने घर बैठी महिलाओं, गृहिणियों और युवा आर्टिजन्स को आत्मनिर्भर बनाया है। इंस्टाग्राम स्टोर, एत्सी (Etsy), और खुद की वेबसाइट्स के जरिए हजार से ज्यादा महिला-संचालित ब्रांड्स (Women-led Brands) रक्षाबंधन के सीजन में लाखों का कारोबार कर रहे हैं।
  • लो-इन्वेस्टमेंट, हाई-मार्जिन मॉडल: क्रोशिया राखी बनाने में केवल कॉटन या एम्ब्रॉयडरी थ्रेड और सुई (हुक) की आवश्यकता होती है। कम लागत में उच्च कलात्मकता के कारण यह व्यवसाय महिलाओं के लिए अत्यधिक लाभदायक (Profitable) साबित हो रहा है।
  • एक्सपोर्ट और ग्लोबल डिमांड: विदेशों (जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और यूएई) में रहने वाले एनआरआई भारतीय परिवारों के बीच क्रोशिया राखियों की मांग में जबरदस्त उछाल आया है। इको-फ्रेंडली, लाइटवेट और विंटेज लुक के कारण इंटरनेशनल कुरियर में यह खराब या टूटती नहीं हैं।
  • त्वचा-अनुकूल, इको-फ्रेंडली और री-यूजेबल: कॉटन या रेशमी धागों से बनी क्रोशिया राखियां बहुत हल्की और मुलायम होती हैं, जिससे इन्हें लंबे समय तक कलाई पर पहनने पर भी एलर्जी नहीं होती। त्योहार खत्म होने के बाद इन्हें धोकर दोबारा बुकमार्क, की-चेन या कपड़ों पर ब्रूच की तरह सजाया जा सकता है।

'सिस्टर राखी' : रक्षा का नया अर्थ

रक्षाबंधन की सबसे खूबसूरत और प्रगतिशील क्रांतियों में से एक है 'सिस्टर राखी' (Sister Rakhi) का ट्रेंड। सदियों पुरानी यह धारणा अब टूट रही है कि रक्षा करने का अधिकार केवल पुरुष या भाई के पास ही होता है। आज के समय में बहनें एक-दूसरे की ढाल बनती हैं, एक-दूसरे के सपनों को पंख देती हैं और हर कठिन परिस्थिति में साथ खड़ी रहती हैं।

सोशल मीडिया और आधुनिक समाज में महिलाएं अपनी बहनों, भाभियों (लुम्बा राखी), और महिला मित्रों को राखी बांधकर इस बंधन को मना रही हैं। इसके अलावा, यह त्योहार अब केवल सगे भाई-बहनों तक सीमित नहीं है। दोस्त, कजिन्स, सहकर्मी और यहां तक कि सिंगल महिलाएं भी एक-दूसरे को रक्षासूत्र बांधकर आपसी सहयोग, सशक्तिकरण और सुरक्षा का संदेश दे रही हैं। यह बदलाव रक्षाबंधन को अधिक समावेशी (Inclusive) और प्रगतिशील बनाता है।

डिजिटल क्रांति और ई-कॉमर्स का प्रभाव

  • तकनीक ने दूरियों को मिटा दिया है, और इसका सबसे बड़ा असर रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर पड़ा है। जो भाई या बहन काम, पढ़ाई या अन्य कारणों से विदेशों में या देश के अलग-अलग शहरों में रहते हैं, उनके लिए अब दूरी कोई बाधा नहीं रही।
  • एक हालिया सर्वे के अनुसार, लगभग 73% बहनें अब ऑनलाइन पोर्टल्स के जरिए राखी और गिफ्ट्स ऑर्डर करती हैं। Ferns N Petals (FNP) जैसी प्रमुख गिफ्टिंग कंपनियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेट्रो शहरों में डिजिटल राखी खरीदारी का ट्रेंड रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच चुका है।
  • बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में ऑनलाइन राखी ऑर्डर करने का उत्साह सबसे ज्यादा देखा गया है। त्वरित डिलीवरी (Same-day delivery), कस्टम गिफ्ट हैम्पर्स और वीडियो संदेशों की सुविधा ने सात समंदर पार बैठे भाई-बहनों को भी एक-दूसरे के करीब ला दिया है।

आधुनिक दौर में रिश्तों को और मजबूत बनाने के व्यावहारिक कदम

यदि आप भी इस रक्षाबंधन को केवल एक पारंपरिक दिन न मानकर अपने रिश्तों में नई मिठास घोलना चाहते हैं, तो इन आसान और प्रभावी तरीकों को अपना सकते हैं।

  • समय को सर्वोच्च उपहार बनाएं: भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठकर उस दिन मोबाइल फोन और काम से ब्रेक लें। साथ बैठकर खाना खाएं, पुरानी तस्वीरें देखें और बातें करें।
  • व्यक्तिगत स्पर्श (Personal Touch) दें: महंगे उपहारों के बजाय हाथ से बनी क्रोशिया राखी या खुद से लिखा एक छोटा सा कार्ड चुनें जिसके पीछे कोई भावना जुड़ी हो।
  • सस्टेनेबिलिटी और लोकल बिजनेस को बढ़ावा दें: महिला कारीगरों और लोकल स्मॉल बिजनेस से बनी इको-फ्रेंडली राखियां चुनें।
  • संबंधों का दायरा बढ़ाएं: अपने घर के मेड, सुरक्षा गार्ड, या किसी ऐसे व्यक्ति को भी राखी बांधें या गिफ्ट दें जो आपके जीवन को आसान बनाने में योगदान देता है।

रक्षाबंधन का त्योहार समय के साथ बदला जरूर है, लेकिन इसका मूल सार 'प्रेम, सुरक्षा और समर्पण' आज भी उतना ही पवित्र और अडिग है। नए दौर के ये तौर-तरीके, जैसे कि क्रोशिया राखियों का बढ़ता कारोबार, सिस्टर राखी, सस्टेनेबल रक्षासूत्र, और डिजिटल उपहार, इस बात का प्रमाण हैं कि हमारी परंपराएं जीवंत हैं और वे समाज की प्रगतिशील सोच व महिला सशक्तीकरण के साथ बेहतरीन तालमेल बिठाना जानती हैं। आने वाला रक्षाबंधन सिर्फ धागे बांधने का दिन नहीं, बल्कि एक-दूसरे के प्रति सम्मान व्यक्त करने, समानता को अपनाने और जीवनभर साथ निभाने के वादे को नए सिरे से दोहराने का शुभ अवसर है।

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Updated on:

13 Aug 2026 01:05 pm

Published on:

13 Aug 2026 01:04 pm

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