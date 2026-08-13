धागों का नया दौर: क्रोशिया से खिलती रक्षाबंधन की नई रंगत, कीपसेक से लेकर लुंबा राखियों तक के बारे में जानें

पारंपरिक रूप से रक्षाबंधन का दायरा बहन द्वारा भाई की कलाई पर रक्षासूत्र बांधने और भाई द्वारा उसकी रक्षा का वचन देने तथा उपहार भेंट करने तक सीमित था। लेकिन आज के दौर में इस त्योहार की आत्मा और अधिक गहरी हुई है। अब बहनें राखी के दिन सिर्फ कलाई पर धागा बांधकर अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं मानतीं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भौतिक उपहारों से ज्यादा महत्व 'उपस्थिति' और 'क्वालिटी टाइम' को दिया जा रहा है। बहनें और भाई इस दिन को साथ बिताने, पुरानी यादों को ताजा करने, साथ बैठकर मुस्कुराने और एक-दूसरे के सुख-दुख में साझेदारी का संकल्प लेने का माध्यम बना रहे हैं। आधुनिक दौर का रक्षाबंधन दिखाता है कि रिश्तों में अब दिखावे से ज्यादा आपसी जुड़ाव और आत्मीयता की जड़ें मजबूत हो रही हैं।