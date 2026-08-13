डिग्री हाथ में, नौकरी दूर! क्या कॉलेज युवाओं को रोजगार के लिए तैयार कर पा रहे हैं?

Graduate Employability in India: बारहवीं के बाद कॉलेज, फिर तीन-चार साल की पढ़ाई और आखिर में हाथ में डिग्री, युवा अक्सर मानकर चलता है कि अब नौकरी का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन नौकरी के बाजार में पहुंचते ही आजकल एक नया सवाल सामने आता है। डिग्री है, लेकिन क्या नौकरी के लिए जरूरी कौशल भी है? India Skills Report 2026 में भारत की कुल employability 56.35% आंकी गई है। यानी आकलन में शामिल उम्मीदवारों में आधे से कुछ ज्यादा ने नौकरी के लिए जरूरी स्तर हासिल किया। लेकिन यह आंकड़ा नौकरी मिलने की दर नहीं है; यह युवाओं की नौकरी को लेकर तैयारी का आकलन है। यहीं से भारत की शिक्षा और रोजगार के बीच मौजूद असली सवाल शुरू होता है।