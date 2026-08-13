समझिए एनालॉग पनीर क्या है? घर की रसोई में खुल जाएगा असली नकली का फर्क

सबसे सुरक्षित तरीका है कि पैक्ड पनीर खरीदते समय लेबल, निर्माता का नाम, खाद्य सुरक्षा लाइसेंस और सामग्री देखें। जिस उत्पाद में दूध की जगह या उसके साथ वनस्पति वसा अथवा अन्य गैर-दूध घटक इस्तेमाल हुए हों, उसकी जानकारी स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए। FSSAI ने 2026 में चीज एनालॉग के सही नाम और लेबलिंग को लेकर भी स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं और 'पनीर' के नाम से चीज एनालॉग बेचना नियमों का उल्लंघन बताया है। खुले पनीर के मामले में भरोसेमंद विक्रेता से खरीदना, बिल लेना और असामान्य गंध, रंग या बनावट वाले उत्पाद से बचना बेहतर है।