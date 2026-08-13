घर पहुंचते ही आप जूते उतार देते हैं या सीधे कमरे में चले जाते हैं? दूसरी वाली आदत कर सकती है बीमार, जानिए कैसा खतरा?

जूते का तलवा साफ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि वह माइक्रोबायोतॉजिकली भी क्लीन होगा। तो अगली बार दरवाजे पर क्या करेंगे? दरवाजे पर जूते उतारना सिर्फ किसी खास देश या संस्कृति की परंपरा नहीं है। इसके पीछे एक व्यावहारिक स्वच्छता तर्क भी है, जो चीज बाहर की सतहों पर चलती है, उसे घर के अंदर लाने से पहले रोक देना। इसका मतलब यह नहीं कि घर में जूते पहनने वाला हर व्यक्ति बीमार पड़ेगा। बात सिर्फ इतनी है कि अगर कुछ सेकंड में बाहर की मिट्टी और प्रदूषण को घर के अंदर आने से रोका जा सकता है, तो दरवाजे पर जूते उतारना एक आसान सुरक्षित आदत हो सकती है।