चेहरे से हेल्दी, रिपोर्ट ने चौंकाया! देशभर में 87.3 वयस्कों के लिपिड में गड़बड़ी, 30+ हैं तो क्या आपने कराया टेस्ट?

अध्ययन का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि लिपिड असामान्यता केवल मधुमेह, मोटापे या उच्च रक्तचाप वाले लोगों तक सीमित नहीं है। शोधकर्ताओं के अनुसार, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापे से मुक्त लोगों में भी करीब 40 प्रतिशत में डिस्लिपिडेमिया मौजूद था। इसका अर्थ यह नहीं है कि इन सभी लोगों को हृदय रोग है या उन्हें तुरंत दवा की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि केवल शरीर का वजन, ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर सामान्य होना रक्त में वसा के स्तर के सामान्य होने की गारंटी नहीं देता।