क्या आपके बच्चे में है छुपी एंग्जाइटी? जानिए पहचानने के आसान लक्षण!

बच्चों में चिंता अक्सर छुपी रहती है - वे इसे शब्दों में नहीं बता पाते, लेकिन उनके व्यवहार और शरीर की भाषा से यह साफ झलकता है। अगर आप एक माता-पिता, शिक्षक या देखभालकर्ता हैं, तो यह जानना जरूरी है कि कब चिंता सामान्य से आगे बढ़कर समस्या बन रही है। नीचे हम सरल भाषा में बताएंगे कि किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए, क्यों यह महत्वपूर्ण है, और आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं।