क्या अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ हिंसा वास्तव में बढ़ रही है? आंकड़ों से समझिए पूरा सच

हां। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में रिपोर्ट की गई घटनाएं 2023 के केवल 1 से बढ़कर 2024 में 11 और 2025 में 14 हो गईं। यानी हाल के दो वर्षों में वृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन इसे पांच साल की लगातार बढ़ती हुई रेखा कहना गलत होगा, क्योंकि 2021 में 1, 2022 में 6 और 2023 में फिर 1 घटना दर्ज हुई थी। दूसरे शब्दों में अगर कहूं तो रुझान उतार-चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन 2024-25 में घटनाओं का स्तर शुरुआती वर्षों की तुलना में अधिक रहा।