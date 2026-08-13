Independence Day: 21 तोपों की सलामी से भारतीय सेना की ताकत तक, जानें ATAGS की पूरी कहानी व इसकी खासियतें

भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में ATAGS (Advanced Towed Artillery Gun System) एक अहम स्वदेशी उपलब्धि है। यह 155 मिमी/52 कैलिबर की आधुनिक टोव्ड आर्टिलरी गन है, जिसे DRDO की पुणे स्थित Armament Research and Development Establishment (ARDE) ने विकसित किया है। इसके विकास और उत्पादन में भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ध्यान रहे कि हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री के ध्वजारोहण के बाद 21 तोपों की सलामी दी जाती है। यह फायरिंग निश्चित अंतराल पर क्रमवार की जाती है, जिसे औपचारिक सैन्य सम्मान माना जाता है। यह सलामी राष्ट्र, तिरंगे और सर्वोच्च संवैधानिक सम्मान के प्रति भारतीय सशस्त्र बलों की श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है।