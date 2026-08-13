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रात का बचा चावल सुबह खाना कितना सही? आपकी रसोई में छिपा है एक बड़ा खतरा!

Cooked Rice Food Safety: पका हुआ चावल रातभर बाहर रखकर सुबह खाना आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। जानिए चावल में पनपने वाले बैक्टिरिया, फ्रिज में रखने का सही तरीका और कितनी देर बाद खाना सुरक्षित?
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भारत

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Sanjana Kumar

Aug 13, 2026

Cooked Rice Food Safety

Cooked Rice Food Safety: रात का बचा हुआ चावल या दोपहर का बचा हुआ चावल खाना कितना सुरक्षि? (AI Creative)

Cooked Rice Food Safety: दोपहर में चावल बचे तो क्या आप उन्हें ढककर रसोई में रख देते हैं और अगले दिन गर्म करके खा लेते हैं? अगर हां, तो अपनी इस आदत के बारे में एक बार सोचिए जरूर। दरअसल चावल ऐसा खाना है जो पकने के बाद भी लंबे समय तक कमरे के तापमान पर पड़ा रहे तो खाद्य सुरक्षा का सवाल खड़ा कर सकता है। वजह है एक ऐसा जीवाणु, जिसके बीजाणु कच्चे चावल में मौजूद हो सकते हैं और सामान्य पकाने के बाद भी बच सकते हैं।

इसका नाम है Bacillus cereus। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के अनुसार, यह जीवाणु मिट्टी, सब्जियों और कई कच्चे तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में पाया जा सकता है। पके हुए चावल को लंबे समय तक उचित तापमान पर न रखने की स्थिति में इससे खाद्य विषाक्तता हो सकती है।

चावल पक गया, फिर खतरा कहां से आया?

हम अक्सर मानते हैं कि खाना पक गया यानी सारे हानिकारक जीवाणु खत्म हो गए। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। Bacillus cereus के कुछ बीजाणु गर्मी सह सकते हैं। चावल पकने के बाद अगर उसे लंबे समय तक कमरे के तापमान पर छोड़ दिया जाए, तो इन बीजाणुओं से जीवाणु विकसित हो सकते हैं और कुछ परिस्थितियों में विषैले पदार्थ भी बन सकते हैं।

यही वजह है कि पका हुआ चावल कमरे में पड़ा रहने पर धीरे-धीरे खाद्य सुरक्षा का जोखिम बन सकता है। FDA के अनुसार, अतीत में Bacillus cereus से जुड़े मामलों में उबले या तले हुए चावल भी शामिल रहे हैं।

सबसे बड़ा सवाल, चावल कितनी देर बाहर रख सकते हैं?

यहीं सबसे ज्यादा सावधानी जरूरी है। दरअसल FoodSafety.gov की सलाह के मुताबिक पके हुए चावल समेत जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को पकने के दो घंटे के भीतर फ्रिज में रख देना चाहिए। अगर वातावरण का तापमान 32 डिग्री सेल्शियस यानी 90 डिग्री फारेनहाइट से ज्यादा है, तो यह समय एक घंटे तक सीमित हो जाता है। यानी गर्मी के मौसम में रसोई के कोने में रखा चावल ज्यादा देर तक छोड़ना खास तौर पर अच्छी आदत नहीं है।

क्या गरम करने से चावल फिर सुरक्षित हो जाएगा?

यह सबसे बड़ा भ्रम है। सिर्फ दोबारा गर्म कर देना हर स्थिति में सुरक्षा की गारंटी नहीं है। समस्या यह है कि कुछ परिस्थितियों में Bacillus cereus द्वारा बनाए गए विषैले पदार्थ गर्म करने के बाद भी पूरी तरह नष्ट नहीं हो सकते। इसीलिए सुरक्षा का बेहतर तरीका है चावल को लंबे समय तक कमरे के तापमान पर पड़े रहने ही न देना। यानी 'बाद में खूब गर्म कर लेंगे' को सुरक्षित भंडारण का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए।

तो बचे हुए चावल का क्या करें?

अगर चावल बच गए हैं और आप उन्हें बाद में खाना चाहते हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द ठंडा करके फ्रिज में रखना बेहतर है। FoodSafety.gov बड़े बर्तन में भोजन रखने के बजाय उसे छोटे और उथले डिब्बों में रखने की सलाह देता है, ताकि वह तेजी से ठंडा हो सके। फ्रिज का तापमान 4 डिग्री सेल्शियस या उससे कम रखना चाहिए।

एक और जरूरी बात

गरम भोजन को फ्रिज में रखने से पहले घंटों तक बाहर ठंडा होने देना जरूरी नहीं है। FoodSafety.gov के अनुसार, गर्म भोजन को सीधे फ्रिज में रखना भी सुरक्षित हो सकता है; बड़ी मात्रा को छोटे, उथले डिब्बों में बांटना तेजी से ठंडा करने में मदद करता है।

फ्रिज में रखा चावल कितने दिन?

यहां अलग-अलग स्वास्थ्य संस्थाओं की सलाह में कुछ अंतर मिल सकता है। FoodSafety.gov सामान्य पके हुए भोजन और बची हुई चीजों को फ्रिज में 3 से 4 दिन तक रखने की सलाह देता है।

वहीं कुछ स्वास्थ्य संस्थाएं चावल के लिए इससे भी ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह देती हैं। उदाहरण के लिए NHS की कुछ सलाहों में पके चावल को तेजी से ठंडा करके फ्रिज में रखने और सीमित समय में इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है।

इसलिए घर में बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं या कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों के लिए अतिरिक्त सावधानी रखना समझदारी है। FoodSafety.gov इन समूहों को खाद्य विषाक्तता से गंभीर बीमारी के अधिक जोखिम वाला मानता है।

खराब चावल हमेशा पहचान में आएगा?

ऐसा जरूरी नहीं। किसी भोजन का दिखने में सामान्य होना यह साबित नहीं करता कि उसमें बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव या उनके विषैले पदार्थ नहीं हैं। इसलिए केवल गंध ठीक है या दिखने में खराब नहीं है के आधार पर लंबे समय से बाहर रखे चावल को सुरक्षित मानना सही तरीका नहीं है।

अब घर में चावल बचें तो क्या करें?

पकाया हुआ चावल- जल्दी खाना है, तो तुरंत खाएं

बचा हुआ है या बाद में खाना है तो- जल्दी ठंडा करके फ्रिज में रखें, कमरे के तापमान पर लंबे समय तक न छोड़ें।

और अगर चावल कई घंटों से बाहर पड़ा है, खासकर गर्म मौसम में, तो उसे सिर्फ दोबारा गर्म करके सुरक्षित मान लेना ठीक नहीं। आखिर चावल की एक प्लेट बचाने से ज्यादा जरूरी है खाने से होने वाली बीमारी से बचना। अगली बार जब घर में चावल बचें तो, सवाल सिर्फ यह न हो कि कल इन्हें गर्म करके खा लेंगे? सही सवाल है, आज इन्हें सुरक्षित तरीके से रखा भी है या नहीं?

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Updated on:

13 Aug 2026 12:04 pm

Published on:

13 Aug 2026 12:04 pm

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