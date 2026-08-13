रात का बचा चावल सुबह खाना कितना सही? आपकी रसोई में छिपा है एक बड़ा खतरा!

Cooked Rice Food Safety: दोपहर में चावल बचे तो क्या आप उन्हें ढककर रसोई में रख देते हैं और अगले दिन गर्म करके खा लेते हैं? अगर हां, तो अपनी इस आदत के बारे में एक बार सोचिए जरूर। दरअसल चावल ऐसा खाना है जो पकने के बाद भी लंबे समय तक कमरे के तापमान पर पड़ा रहे तो खाद्य सुरक्षा का सवाल खड़ा कर सकता है। वजह है एक ऐसा जीवाणु, जिसके बीजाणु कच्चे चावल में मौजूद हो सकते हैं और सामान्य पकाने के बाद भी बच सकते हैं।