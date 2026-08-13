इंसाफ की पहली कुर्सी: जानिए कौन थे भारत के पहले CJI हरिलाल जे. कानिया, जो पद पर रहते-रहते ही चल बसे थे

न्यायमूर्ति हरिलाल जे. कानिया ने 28 जनवरी 1950 को भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेकर न्यायपालिका की नींव रखी। उनका जीवन, करियर और कार्यकाल आज भी हमें याद दिलाता है कि संविधान लागू होते ही न्यायपालिका को मजबूत और स्वतंत्र बनाने की दूरदर्शिता कितनी महत्वपूर्ण थी। इस ऐतिहासिक घटना का असर आज भी न्यायपालिका की संरचना और लोकतंत्र की रक्षा में गहराई से महसूस किया जाता है। न्यायमूर्ति कानिया की विरासत भारतीय न्यायपालिका के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी हुई है।