क्या मशीन सच में साफ कर देती है कपड़े? समझिए वॉशिंग मशीन का क्लिंजिंग साइंस कैसे करता है काम?

यहां साफ और कीटाणुरहित में फर्क समझना जरूरी है। घर की सामान्य धुलाई से काफी गंदगी और कीटाणु हट जाते हैं, लेकिन इसे अस्पताल जैसा 'स्टरलाइजेशन' नहीं कहा जा सकता। दरअसल CDC के मुताबिक हॉस्पिटल में कपड़े कीटाणुरहित करने के लिए बहुत ज्यादा गर्म पानी (लगभग 60 डिग्री या उससे ऊपर) और तय समय की जरूरत होती है, जबकि घर की मशीन में इतना गर्म पानी आमतौर पर नहीं होता। इसलिए यह बात भी सही है कि घर की धुलाई अस्पताल जैसी कीटाणुरहित प्रक्रिया के बराबर नहीं है।