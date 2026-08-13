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HP OmniPad 12: टैबलेट की पोर्टेबिलिटी में लैपटॉप की ताकत का नया अनुभव

भारत में HP की धमाकेदार वापसी! जानिए 12-इंच 2K डिस्प्ले, एंड्रॉयड 16 और 18 घंटे बैटरी वाले इस 2-in-1 टैबलेट+लैपटॉप हाइब्रिड की कीमत, फीचर्स और फुल रिव्यू।
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भारत

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Chitra Badoliya

Aug 13, 2026

laptop

लैपटॉप को कहें बाय-बाय (AI)

आज के डिजिटल दौर में में हमारी जरूरतें तेजी से बदल रही हैं। पढ़ाई हो, ऑफिस का काम या फिर मनोरंजन हमें एक ऐसे गैजेट की तलाश रहती है जो पोर्टेबल भी हो और पावरफुल भी। अक्सर लोगों को लैपटॉप की कार्यक्षमता और टैबलेट की आसानी में से किसी एक को चुनना पड़ता था। लेकिन HP (Hewlett-Packard) ने भारतीय बाजार में अपने नए डिवाइस HP OmniPad 12 के साथ इस दुविधा को समाप्त कर दिया है। मई 2026 में लॉन्च हुआ यह डिवाइस टैबलेट की हल्की बॉडी में लैपटॉप जैसी उपयोगिता देने का वादा करता है। आइए, इस नए एंड्रॉइड टैबलेट के हर पहलू, इसके फीचर्स, परफॉर्मेंस और भारतीय उपभोक्ताओं के लिए इसके महत्व को विस्तार से समझते हैं।

HP की टैबलेट मार्केट में ऐतिहासिक वापसी

टैबलेट बाजार में HP का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। वर्ष 2011 में टैबलेट सेगमेंट से दूरी बनाने के बाद, HP ने 15 साल बाद फिर से इस क्षेत्र में कदम रखा है। कंपनी का यह फैसला अचानक नहीं है, बल्कि भारतीय बाजार की बदलती प्राथमिकताओं का नतीजा है। HP इंडिया की एमडी (MD) इप्सिता दासगुप्ता के अनुसार, भारत में एंड्रॉइड (Android) ऑपरेटिंग सिस्टम की स्वीकार्यता और लोकप्रियता अन्य प्लेटफॉर्म्स की तुलना में काफी अधिक है। स्मार्टफोन यूजर बेस बड़ा होने के कारण भारतीय उपभोक्ता एंड्रॉइड इंटरफेस के साथ सहज महसूस करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए HP ने विंडोज के बजाय एंड्रॉइड 16 आधारित OmniPad 12 को पेश किया है।

डिजाइन, निर्माण और पोर्टेबिलिटी

यदि आप एक ऐसा डिवाइस चाहते हैं जिसे आसानी से बैग में रखा जा सके और दिनभर बिना किसी भारीपन के साथ ले जाया जा सके, तो OmniPad 12 आपकी उम्मीदों पर खरा उतरता है।

  • हल्का और स्लिम: इसका वजन मात्र 0.6 किलोग्राम (600 ग्राम) है। यह पारंपरिक लैपटॉप्स (जो आमतौर पर 1.3 से 2 किलोग्राम के होते हैं) की तुलना में बहुत हल्का है।
  • डिटैचेबल कीबोर्ड (Detachable Keyboard): इसके साथ मिलने वाला मैग्नेटिक कीबोर्ड इसे मिनटों में एक कंटेंट-कंसम्पशन टैबलेट से कंटेंट-क्रिएशन लैपटॉप में बदल देता है।
  • पर्यावरण के अनुकूल (Eco-friendly): HP ने इस डिवाइस और इसके एक्सेसरीज में रिसाइकल्ड (पुनर्चक्रित) सामग्रियों का उपयोग किया है, जो इसे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील ग्राहकों के लिए एक जिम्मेदार विकल्प बनाता है।

डिस्प्ले और विजुअल एक्सपीरियंस

काम करने के लिए बड़ा स्क्रीन एरिया और मनोरंजन के लिए बेहतरीन डिस्प्ले क्वालिटी दोनों ही बेहद जरूरी हैं। OmniPad 12 में इस बात का खास ख्याल रखा गया है।

  • स्क्रीन साइज और रिज़ॉल्यूशन: इसमें 12-इंच की 2K डिस्प्ले (2000×1200 पिक्सल) दी गई है, जो टेक्स्ट को बेहद शार्प और वीडियो को जीवंत बनाती है।
  • रिफ्रेश रेट: 90Hz का रिफ्रेश रेट स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग, एनिमेशन और ऐप्स के बीच स्विचिंग को बहुत स्मूद बनाता है।
  • ब्राइटनेस: 400 निट्स (Nits) की ब्राइटनेस के कारण इसे इनडोर के साथ-साथ आउटडोर या हल्की धूप में भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।

चाहे ऑनलाइन क्लासेज के दौरान नोट्स पढ़ने हों, ऑफिस प्रेजेंटेशन तैयार करनी हो, या फिर Netflix/YouTube पर 4K वीडियो देखने हों, इसका डिस्प्ले हर मामले में एक प्रीमियम अनुभव देता है।

परफॉर्मेंस, प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर (Android 16)

HP OmniPad 12 केवल दिखने में खूबसूरत नहीं है, बल्कि इसका आंतरिक हार्डवेयर भी दैनिक कार्यों को संभालने में सक्षम है:

  • प्रोसेसर और जीपीयू: इसमें Qualcomm Snapdragon SM6475Q प्रोसेसर और Adreno GPU दिया गया है। यह प्रोसेसर ऊर्जा-कुशल (Energy-efficient) है और रोजमर्रा के मल्टीटास्किंग को बिना किसी लैग (Lag) के संभाल सकता है।
  • रैम और स्टोरेज: टैबलेट में 8GB LPDDR5 रैम दी गई है, जो बैकग्राउंड में कई ऐप्स को एक्टिव रखने में मदद करती है। स्टोरेज के लिए इसमें 128GB और 256GB (UFS स्टोरेज) के विकल्प मिलते हैं, जिससे फाइलें तेजी से ट्रांसफर होती हैं।
  • डेस्कटॉप विंडोइंग (Desktop Windowing): यह टैबलेट Android 16 पर चलता है। इसमें दिया गया 'डेस्कटॉप मोड' आपको विंडोज लैपटॉप की तरह एक साथ कई विंडोज खोलकर काम करने की सुविधा देता है, जिससे मल्टीटास्किंग आसान हो जाती है।

बैटरी लाइफ: दिनभर काम करने की आजादी

टैबलेट की सबसे बड़ी ताकत उसकी बैटरी होनी चाहिए, और HP OmniPad 12 यहां बाजी मारता नजर आता है।

HP का दावा है कि यह टैबलेट 18 घंटे तक की बैटरी लाइफ प्रदान करता है। इसका मतलब है कि छात्र बिना चार्जर साथ लिए पूरे दिन कॉलेज में क्लास अटेंड कर सकते हैं, और कामकाजी पेशेवर यात्रा के दौरान बिना पावर बैंक की चिंता किए अपना काम निपटा सकते हैं।

यह किसके लिए सबसे उपयुक्त है?

HP OmniPad 12 को मुख्य रूप से तीन वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है:

  • छात्र (Students): ऑनलाइन पढ़ाई, PDF बुक्स पढ़ने, डिजिटल नोट्स बनाने और प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए यह एक सही और हल्का डिवाइस है।
  • वर्किंग प्रोफेश्नल्स (Working Professionals): जो लोग अक्सर यात्रा करते हैं और उन्हें केवल ईमेल, डाक्यूमेंट्स (Word/Excel), और जूम/मीटिंग्स की जरूरत होती है, उनके लिए भारी लैपटॉप का यह एक बेहतरीन विकल्प है।
  • फर्स्ट-टाइम कम्प्यूटिंग बायर्स: वे लोग जो स्मार्टफोन से किसी बड़े स्क्रीन डिवाइस पर शिफ्ट होना चाहते हैं और जिन्हें एंड्रॉइड इंटरफेस की आदत है।

सीमाएं (Limitations): क्या ध्यान में रखें?

किसी भी डिवाइस को खरीदने से पहले उसकी सीमाओं को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है:

  • सॉफ्टवेयर सीमाएं: चूंकि यह एंड्रॉइड पर चलता है, इसलिए इसमें भारी विंडोज-विशिष्ट सॉफ्टवेयर (जैसे Tally, भारी CAD एप्लीकेशन, या PC-लेवल गेमिंग ऐप्स) नहीं चल सकेंगे।
  • हैवी एडिटिंग में सीमित: 4K हैवी वीडियो एडिटिंग या जटिल 3D ग्राफिक्स रेंडरिंग के लिए Snapdragon का यह प्रोसेसर बहुत शक्तिशाली नहीं है।

HP OmniPad 12 एक संतुलित और आधुनिक गैजेट है, जो टैबलेट की पोर्टेबिलिटी और लैपटॉप की उत्पादकता का शानदार संगम पेश करता है। 18 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ, 2K डिस्प्ले, डिटैचेबल कीबोर्ड और भरोसेमंद ब्रांड वैल्यू इसे ₹50,000 के बजट सेगमेंट में एक बेहद मजबूत दावेदार बनाते हैं। यदि आपकी प्राथमिकता सामान्य ऑफिस वर्क, पढ़ाई, वेब ब्राउज़िंग और मनोरंजन है, तो HP का यह नया हाइब्रिड टैबलेट आपके लिए एक बेहद समझदारी भरा निवेश साबित हो सकता है।

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Updated on:

13 Aug 2026 03:06 pm

Published on:

13 Aug 2026 03:06 pm

Hindi News / Patrika+ / HP OmniPad 12: टैबलेट की पोर्टेबिलिटी में लैपटॉप की ताकत का नया अनुभव

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