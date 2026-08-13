इथियोपिया में चीन-अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा की जंग; क्या भारत के लिए खुल रहे नए अवसर?

भारत की भूमिका अभी अपेक्षाकृत सीमित है, लेकिन इसमें विस्तार की गुंजाइश है। भारत ने इथियोपिया में शिक्षा, तकनीकी सहायता और कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। उदाहरण के लिए, भारत ने इथियोपिया-जिबूती रेल मार्ग को पुनर्जीवित करने के लिए 300 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था। 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया की यात्रा की। इस दौरान दोनों देशों ने शांति सैनिकों के प्रशिक्षण, शिक्षा और डेटा सेंटर की स्थापना पर समझौते किए। इसके साथ ही, भारत ने इथियोपिया को G20 कॉमन फ्रेमवर्क के तहत कर्ज प्रबंधन में मदद का वादा किया। यह कदम भारत की अफ्रीका में बढ़ती कूटनीतिक और आर्थिक उपस्थिति को दर्शाता है।