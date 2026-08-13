जलवायु बदलने से पुरानी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा! WHO का कहना- 70% तक खत्म कई बीमारी फिर लौटीं

जलवायु परिवर्तन और पुरानी बीमारियों का यह असामान्य संबंध हमें यह बताता है कि स्वास्थ्य अब केवल अस्पतालों तक सीमित नहीं है - यह मौसम, पर्यावरण और समाज से जुड़ा हुआ है। हमें अब एक नए दृष्टिकोण से तैयारी करनी होगी, जिसमें विज्ञान, नीति, समुदाय और पारिस्थितिकी सभी साथ हों। तभी हम पुरानी बीमारियों को फिर से नियंत्रित कर पाएंगे और भविष्य के जोखिमों से बच सकेंगे।