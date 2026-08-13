Telegram Fraud से कैसे बचें? जानिए 2-Step Verification और जरूरी सुरक्षा टिप्स

ऑनलाइन फ्रॉड के इस दौर में टेलीग्राम (Telegram) साइबर ठगों का एक प्रमुख गढ़ बन चुका है। अपनी गोपनीयता, विशाल ग्रुप क्षमता और गुमनामी (Anonymity) के कारण यह प्लेटफॉर्म जालसाजों के लिए शिकार ढूंढने का एक आसान माध्यम बन गया है। वर्क-फ्रॉम-होम जॉब्स, पार्ट-टाइम टास्क, फर्जी क्रिप्टो और स्टॉक ट्रेडिंग से लेकर परीक्षा के लीक पेपर्स तक ठगी का जाल बेहद ही चालाकी से बुना जाता है। अक्सर एक गलत क्लिक या थोड़े से लालच के कारण लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवा बैठते हैं। आइए विस्तार से समझें कि टेलीग्राम पर यह ठगी कैसे होती है, इसके प्रमुख रूप क्या हैं, इन्हें कैसे पहचानें और खुद को पूरी तरह सुरक्षित कैसे रखें।