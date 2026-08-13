Telegram Fraud से कैसे बचें? जानिए 2-Step Verification और जरूरी सुरक्षा टिप्स

नया Telegram फ्रॉड (AI)
ऑनलाइन फ्रॉड के इस दौर में टेलीग्राम (Telegram) साइबर ठगों का एक प्रमुख गढ़ बन चुका है। अपनी गोपनीयता, विशाल ग्रुप क्षमता और गुमनामी (Anonymity) के कारण यह प्लेटफॉर्म जालसाजों के लिए शिकार ढूंढने का एक आसान माध्यम बन गया है। वर्क-फ्रॉम-होम जॉब्स, पार्ट-टाइम टास्क, फर्जी क्रिप्टो और स्टॉक ट्रेडिंग से लेकर परीक्षा के लीक पेपर्स तक ठगी का जाल बेहद ही चालाकी से बुना जाता है। अक्सर एक गलत क्लिक या थोड़े से लालच के कारण लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवा बैठते हैं। आइए विस्तार से समझें कि टेलीग्राम पर यह ठगी कैसे होती है, इसके प्रमुख रूप क्या हैं, इन्हें कैसे पहचानें और खुद को पूरी तरह सुरक्षित कैसे रखें।
टेलीग्राम पर ठगी सीधे तौर पर शुरू नहीं होती। यह एक सोची-समझी प्रक्रिया के तहत होती है, जिसे मुख्य रूप से तीन चरणों में समझा जा सकता है:
चरण 1: पहला संपर्क (The Bait) : ठग अक्सर आपका नंबर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी लीक हुए डेटाबेस से हासिल करते हैं। वे आपको एक टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, जिसमें लुभावने ऑफर होते हैं—जैसे "रोजाना ₹2,000-₹5,000 कमाएं, यूट्यूब वीडियो लाइक करके" या "शेयर बाजार के गारंटीड 100% सटीक सिग्नल्स"\।
चरण2. टेलीग्राम पर ट्रांसफर : एक बार जब आप उनके झांसे में आ जाते हैं, तो वे कहते हैं: "आगे की प्रक्रिया और टास्क के लिए हमारे टेलीग्राम मैनेजर/ग्रुप से जुड़ें।" टेलीग्राम का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां उनका असली नाम, फोन नंबर और लोकेशन पूरी तरह छिपी रहती है।
चरण 3: विश्वास जीतना (Social Proofing) : जब आप उनके टेलीग्राम ग्रुप या चैनल में शामिल होते हैं, तो वहां हजारों सदस्य दिखते हैं। ग्रुप में लगातार मैसेज आते रहते हैं: "मुझे आज ₹50,000 का प्रॉफिट हुआ!", "मैनेजर साहब को धन्यवाद, मेरी पेमेंट आ गई।
सच्चाई: ये सभी सदस्य और चैट फर्जी होते हैं। इन्हें चलाने के लिए स्वचलित बॉट्स (Automated Bots) और ठगों की अपनी ही टीम के अन्य फर्जी अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता है।
साइबर अपराधी लोगों को फंसाने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते हैं। इनमें से सबसे आम तरीके निम्नलिखित हैं:
पार्ट-टाइम जॉब और 'लाइक-एंड-सब्स्क्राइब' फ्रॉड
कैसे होता है: आपको गूगल मैप्स पर रिव्यू देने, यूट्यूब वीडियो लाइक करने या होटल रेटिंग देने का काम दिया जाता है।
फर्जी स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो ट्रेडिंग (SEBI/SEC Unregistered)
छात्रों को निशाना बनाने के लिए 'NEET Leak Paper', 'UPSC Leaked Questions' या 'SSC Job Confirmation' जैसे चैनल बनाए जाते हैं।
क्यूआर कोड (QR Code) या यूपीआई के जरिए पैसे ले लिए जाते हैं और पैसे मिलते ही छात्र को ग्रुप से ब्लॉक कर दिया जाता है।
|टेलीग्राम की विशेषता
|ठग इसका फायदा कैसे उठाते हैं?
|गुमनामी (Anonymity)
|यूजरनेम के पीछे अपना असली फोन नंबर और पहचान छिपाना बेहद आसान है।
|बड़े ग्रुप की क्षमता
|एक ही टेलीग्राम ग्रुप में 2,00,000 (2 लाख) तक मेंबर्स जोड़े जा सकते हैं।
|ब्रॉडकास्ट चैनल्स
|वन-वे कम्युनिकेशन चैनल्स के जरिए लाखों लोगों तक एक साथ फर्जी खबरें और ऑफर्स भेजे जा सकते हैं।
|टेलीग्राम बॉट्स (Bots)
|फर्जी ऑटोमेटेड पेमेंट स्लिप और ऑटो-रिप्लाई उत्पन्न करने के लिए बॉट्स का इस्तेमाल होता है।
|कंटेंट डिलीट करना
|ठग पूरी चैट को 'Both Sides' (दोनों तरफ से) एक क्लिक में मिटा सकते हैं, जिससे सबूत गायब हो जाते हैं।
यदि आपको टेलीग्राम पर निम्नलिखित में से कुछ भी दिखाई दे, तो तुरंत समझ जाएं कि यह एक फ्रॉड है:
डिजिटल क्रांति के इस दौर में टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म संचार के लिए जितने उपयोगी हैं, उतने ही वे असावधान लोगों के लिए खतरनाक भी सिद्ध हो सकते हैं। साइबर ठग लगातार अपनी रणनीतियां बदलते रहते हैं, लेकिन उनकी हर चाल की बुनियाद मनुष्य के 'लालच' और 'जल्दबाजी' पर टिकी होती है। याद रखें, इंटरनेट की दुनिया में बिना मेहनत के रातों-रात अमीर बनने का कोई वैध रास्ता नहीं है। किसी भी वित्तीय या व्यक्तिगत निर्णय को लेने से पहले "जांचें, समझें और तभी कदम उठाएं"। आपकी सतर्कता ही साइबर फ्रॉड के खिलाफ आपकी सबसे मजबूत ढाल है।
बड़ी खबरेंView All
Patrika+
ट्रेंडिंग