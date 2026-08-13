15 अगस्त ही क्यों? क्या आपने कभी सोचा है आजादी की ये तारीख किसने और क्यों तय की थी?

आज जब हम 15 अगस्त कहते हैं, तो हमारे मन में तिरंगा, लाल किला और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान आते हैं। लेकिन इस तारीख की पृष्ठभूमि कहीं अधिक जटिल है। एक तरफ दशकों का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष था। दूसरी तरफ ब्रिटेन की युद्धोत्तर कमजोरी और भारत छोड़ने का राजनीतिक फैसला था। तीसरी तरफ विभाजन का दबाव था। और इन सबके बीच माउंटबेटन ने ऐसी तारीख चुनी जिसका संबंध उनके लिए दो साल पहले की विश्वयुद्ध की निर्णायक घटना से था।