मानसून सत्र में कौन से जरूरी विधेयक पेश हुए और कौन से छूट गए? जानें सब कुछ

मानसून सत्र व्यवधानों और राजनीतिक टकराव का प्रतीक रहा। कई विधेयक अधूरे ही रह गए और आम जनता के लिए महत्वपूर्ण सवालों पर जवाब नहीं मिले। शिक्षा व्यवस्था, न्यायपालिका और पारदर्शिता जैसे विषयों पर चर्चा सीमित रही। अगले कदम के तौर पर, यह देखना होगा कि सरकार शेष विधेयकों को शीतकालीन सत्र में लाती है या नहीं। साथ ही, विपक्ष की मांगों, जैसे- शिक्षा मंत्री की जवाबदेही पर क्या कार्रवाई होती है, यह भी महत्वपूर्ण रहेगा। इस मानसून सत्र ने एक बार फिर दिखाया कि संसद में व्यवधान और राजनीतिक टकराव के कारण आम मुद्दों पर काम नहीं हो पाता। आम नागरिक के लिए यह चिंता का विषय है कि शिक्षा, न्याय और पारदर्शिता जैसे मुद्दे टलते रहे। अब सवाल यह है कि आगे सरकार और विपक्ष किस तरह से इन मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे।