महिलाओं को बुढ़ापे से बचाता है एस्ट्रोजन हॉर्मोन, मेनोपॉज के बाद क्यों पड़ जाती है एस्ट्रोजन थेरेपी की जरूरत?

महत्वपूर्ण तथ्य यह जानना भी है कि इस शोध में केवल एस्ट्रोजन-आधारित थेरेपी लेने वाली महिलाओं को शामिल किया गया। शोधकर्ताओं ने एस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्टिन वाली संयुक्त थेरेपी को अलग रखा, क्योंकि पहले के शोधों में संयुक्त हार्मोन थेरेपी और डिमेंशिया के जोखिम के बीच अलग तरह के संबंध सामने आए हैं। वर्तमान चिकित्सा पद्धति में अकेले एस्ट्रोजन का इस्तेमाल भी सभी महिलाओं के लिए नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए, गर्भाशय निकाले जाने की स्थिति में एस्ट्रोजन-ओनली थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि अन्य महिलाओं में गर्भाशय की अंदरूनी परत के कैंसर के जोखिम को देखते हुए उपचार का तरीका अलग हो सकता है।