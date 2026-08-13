हर रोज 18 की उम्र वाले 4500 युवाओं के घर राजस्थान CM का खत, बधाई के साथ वोटर बनने की अपील

हालांकि यहां एक जरूरी बात समझना भी जरूरी है -18वां जन्मदिन आते ही किसी का नाम अपने आप मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो जाता। निर्वाचन आयोग ने चार योग्यता की तारीखें तय की हैं - 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। राजस्थान के एक मतदाता-जागरूकता सर्वे में भी सामने आया कि बड़ी संख्या में लोग इन चार तारीखों की व्यवस्था से अनजान हैं, और कुछ लोग यह मानते हैं कि केवल 18वां जन्मदिन ही पंजीकरण की योग्यता की तारीखें (qualifying date) है। यानी मुख्यमंत्री का पत्र युवाओं को सिर्फ बधाई नहीं देता, बल्कि मतदान प्रक्रिया से जोड़ने के लिए एक शुरुआती धक्का भी बन सकता है।