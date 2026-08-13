हर रोज 18 की उम्र वाले 4500 युवाओं के घर राजस्थान CM का खत, बधाई के साथ वोटर बनने की अपील

राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा (Photo: ChatGpt)
राजस्थान में 18 साल की उम्र पूरी करना अब सिर्फ जन्मदिन मनाने या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों की तैयारी तक सीमित नहीं रहेगा। राज्य के युवाओं के घर मुख्यमंत्री की ओर से एक चिट्ठी भी पहुंच रही है, जिसमें जन्मदिन की बधाई के साथ लोकतंत्र में पहली बार भागीदारी का संदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इस पहल के तहत 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को व्यक्तिगत शुभकामनाएं भेजी जा रही हैं और उनसे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने की अपील की जा रही है।
यह पहल इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि राजस्थान सरकार ने युवा मतदाताओं तक पहुंचने के लिए पारंपरिक सरकारी प्रचार से अलग रास्ता चुना है। फोन कॉल, सोशल मीडिया पोस्ट या सामान्य विज्ञापन की जगह घर के पते पर मुख्यमंत्री के नाम से भेजी जा रही चिट्ठी सीधे उस युवा तक पहुंचती है, जो पहली बार मतदान के अधिकार की उम्र में पहुंचा है।
मुख्यमंत्री के पत्र में 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर युवा को बधाई दी गई है, और इसके बाद संदेश सीधे नागरिक जिम्मेदारी से जुड़ता है। पत्र में युवाओं से जल्द से जल्द मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने की अपील की गई है और कहा गया है कि उनकी सक्रिय भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत करेगी।
हालांकि यहां एक जरूरी बात समझना भी जरूरी है -18वां जन्मदिन आते ही किसी का नाम अपने आप मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो जाता। निर्वाचन आयोग ने चार योग्यता की तारीखें तय की हैं - 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। राजस्थान के एक मतदाता-जागरूकता सर्वे में भी सामने आया कि बड़ी संख्या में लोग इन चार तारीखों की व्यवस्था से अनजान हैं, और कुछ लोग यह मानते हैं कि केवल 18वां जन्मदिन ही पंजीकरण की योग्यता की तारीखें (qualifying date) है। यानी मुख्यमंत्री का पत्र युवाओं को सिर्फ बधाई नहीं देता, बल्कि मतदान प्रक्रिया से जोड़ने के लिए एक शुरुआती धक्का भी बन सकता है।
इस पहल का पैमाना भी छोटा नहीं है। अभियान शुरू होने के बाद से राज्य में 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को अब तक करीब 80 हजार जन्मदिन पत्र भेजे जा चुके हैं। यह अभियान जुलाई में शुरू हुआ बताया गया है।
वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर से रोजाना करीब 4,500 पत्र पोस्ट किए जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार पत्रों को पहले से तैयार किया जाता है, और कोशिश यह रहती है कि वे संबंधित युवा के 18वें जन्मदिन से पहले पहुंच जाएं। यह संख्या बताती है कि सरकार इसे प्रतीकात्मक पहल के बजाय बड़े पैमाने के युवा आउटरीच कार्यक्रम के रूप में देख रही है।
यह कोई सामान्य शुभकामना कार्ड नहीं है। रिपोर्टों के अनुसार पत्र मुख्यमंत्री के लेटरहेड पर छपा है, इसमें राष्ट्रीय प्रतीक के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी हैं। पत्र में युवा के नाम के साथ उसके पिता का नाम और पता जैसी व्यक्तिगत जानकारी भी दर्ज होती है।
संदेश में युवाओं की सोच, सपनों, ऊर्जा और प्रयासों को देश और राजस्थान के विकास से जोड़ा गया है। यानी 18 वर्ष की उम्र को सिर्फ कानूनी रूप से वयस्क होने की सीमा नहीं, बल्कि नागरिक जिम्मेदारी की शुरुआत के रूप में पेश किया गया है।
यही इस पहल का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। Gen Z तक पहुंचने के लिए सरकार ने सोशल मीडिया की भाषा के बजाय एक पुराने माध्यम डाक से आई व्यक्तिगत चिट्ठी का इस्तेमाल किया है।
यहीं से इस पहल का राजनीतिक पहलू भी सामने आता है। राजस्थान में युवा वर्ग रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर लगातार मुखर रहा है। ऐसे माहौल में 18 साल की उम्र में सीधे मुख्यमंत्री का पत्र पहुंचना केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सरकार और युवाओं के बीच संवाद बनाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा सकता है।
विपक्ष ने हालांकि इस पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया है कि सरकार युवा मतदाताओं के व्यक्तिगत डेटा जैसे उनकी जन्मतिथि का इस्तेमाल राजनीतिक पहुंच बनाने के लिए कर रही है, और इस डेटा के इस्तेमाल की कानूनी आधारभूमि स्पष्ट होनी चाहिए। यह आरोप अपने आप में किसी गैरकानूनी काम का प्रमाण नहीं है, लेकिन इस पहल के साथ डेटा प्राइवेसी और सरकारी डेटा के इस्तेमाल का सवाल जरूर जुड़ गया है।
किसी युवा के घर मुख्यमंत्री की चिट्ठी पहुंचना निश्चित रूप से चर्चा पैदा कर सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक भागीदारी का पैमाना केवल पत्रों की संख्या से नहीं आंका जा सकता। असली सवाल यह है कि इनमें से कितने युवाओं ने मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराया, और भविष्य के चुनावों में कितने पहली बार वोट डालने पहुंचे।
राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर नए मतदाताओं के पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है, और Form-6 के जरिए पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं।
इस लिहाज से मुख्यमंत्री की यह पहल दो अलग-अलग नजरियों से देखी जा सकती है। एक तरफ यह युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने का नया और व्यक्तिगत तरीका है। दूसरी तरफ, जब सरकारी तंत्र के पास उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी का इस्तेमाल सीधे नागरिकों तक राजनीतिक रूप से संवेदनशील संदेश पहुंचाने में हो, तो पारदर्शिता और डेटा-गोपनीयता की बहस स्वाभाविक है।
आखिरकार, 18 की उम्र में आई यह चिट्ठी सिर्फ एक जन्मदिन की शुभकामना नहीं है। यह उस पीढ़ी के दरवाजे पर दस्तक है, जो पहली बार मतदाता, नागरिक और लोकतंत्र के सक्रिय हिस्सेदार के रूप में सामने आ रही है। अब देखना यह है कि यह दस्तक वोटर लिस्ट तक पहुंचती है, या फिर डाक के लिफाफे तक ही सीमित रह जाती है।
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