कैंसर के इलाज में नई उम्मीद, इम्यून थेरेपी होगी पहले से ज्यादा कारगर, नागोया यूनिवर्सिटी की नई खोज से खुशी

शोध का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह प्रयोग था, जिसमें वैज्ञानिकों ने रक्त में मौजूद C3 और ट्यूमर के भीतर बनने वाले C3 के प्रभाव को अलग-अलग समझने की कोशिश की। चूहों में जब यकृत से बनने वाले C3 की मात्रा लगभग 90 प्रतिशत कम कर दी गई, तब भी एंटी-PD-1 इम्यूनोथेरेपी का प्रभाव सामान्य C3 वाले चूहों की तुलना में बना रहा। लेकिन जब ट्यूमर के भीतर मौजूद फाइब्रोब्लास्ट को C3 बनाने से रोका गया, तो वही इम्यूनोथेरेपी कम प्रभावी हो गई। इस बदलाव के दौरान रक्त में C3 की मात्रा में केवल करीब 9 प्रतिशत कमी आई थी।