Farming Tips:किसानों के लिए खेती की लागत कम करने के 4 आसान और असरदार तरीके

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि प्राकृतिक खेती, संसाधन-संरक्षण तकनीक, मशीनों का साझा उपयोग और सटीक खेती जैसी विधियाँ किसानों को लागत घटाने के साथ दीर्घकालिक लाभ भी दे सकती हैं। इन उपायों से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, पानी और ऊर्जा की बचत होती है और खेती अधिक टिकाऊ बनती है।