ज़रा याद करो कुर्बानी: मेवाड़ में जनअधिकारों की आवाज़ और आदिवासी उत्थान के नायक क्रांतिवीर माणिक्यलाल वर्मा

राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में 18 अप्रेल 1948 का दिन महत्वपूर्ण रहा। इस दिन उदयपुर को शामिल करते हुए संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। राजस्थान विधानसभा के आधिकारिक इतिहास के अनुसार संयुक्त राजस्थान के मंत्रिमंडल का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा ने मुख्यमंत्री के रूप में किया। तब महाराणा भूपालसिंह को राजप्रमुख और कोटा नरेश को उपराजप्रमुख बनाया गया। इस तथ्य को मूल लेख में दिए गए ‘प्रधानमंत्री’ शब्द के बजाय वर्तमान संदर्भ में मुख्यमंत्री के रूप में लिखना अधिक स्पष्ट है, क्योंकि राजस्थान विधानसभा की आधिकारिक सूची में 18 अप्रेल 1948 के संयुक्त राजस्थान मंत्रिमंडल में उनका पद Chief Minister दर्ज है।