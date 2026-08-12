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ज़रा याद करो कुर्बानी: मेवाड़ में जनअधिकारों की आवाज़ और आदिवासी उत्थान के नायक क्रांतिवीर माणिक्यलाल वर्मा

Movement: क्रांतिकारी माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन से मेवाड़ प्रजामंडल तक जनअधिकारों की लड़ाई को मजबूत किया। आदिवासी समाज में शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और संयुक्त राजस्थान के निर्माण में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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भारत

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MI Zahir

Aug 12, 2026

Freedom Fighter Manikya Lal Verma

किसानों, आदिवासियों और वंचितों के अधिकारों के लिए जीवनभर संघर्ष करने वाले जननायक माणिक्यलाल वर्मा। (विजुअल: AI)

मेवाड़ के स्वतंत्रता आंदोलन और राजस्थान में लोकतांत्रिक चेतना के विकास की चर्चा माणिक्यलाल वर्मा के योगदान के बिना पूरी नहीं होती। किसान आंदोलनों से जुड़े संघर्ष से लेकर मेवाड़ प्रजामंडल के गठन, उत्तरदायी शासन की मांग और सामाजिक उत्थान के प्रयासों तक उनका सार्वजनिक जीवन व्यापक जनसरोकारों से जुड़ा रहा। उन्होंने राजनीतिक अधिकारों के साथ शिक्षा और सामाजिक जागरूकता को भी जनमुक्ति का महत्वपूर्ण माध्यम माना।

दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी समाज और वंचित समुदायों का उत्थान

राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रकाशित सामग्री और भारत सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े ऐतिहासिक अभिलेखों में वर्मा की भूमिका का उल्लेख मिलता है। उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी समाज और वंचित समुदायों के बीच शिक्षा एवं सामाजिक चेतना से जुड़ा कार्य भी रहा।

किसान आंदोलन से मिली जनसंघर्ष की दिशा

माणिक्यलाल वर्मा का सार्वजनिक जीवन मेवाड़ के किसान संघर्षों से गहराई से जुड़ा था। बिजोलिया किसान आंदोलन में उन्होंने किसानों के बीच जनजागृति पैदा करने और उनके संघर्ष को व्यापक स्वर देने में भूमिका निभाई। यह आंदोलन सामंती करों, बेगार और किसानों पर पड़ने वाले विभिन्न आर्थिक-सामाजिक दबावों के खिलाफ लंबे समय तक चला।

बिजोलिया आंदोलन के तीसरे चरण के दौर के प्रमुख नेता

भारत सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव के जिला रिपॉजिटरी में वर्मा को बिजोलिया आंदोलन के तीसरे चरण यानी 1927 से 1941 के दौर के प्रमुख नेताओं में शामिल किया गया है। इसी स्रोत में उनके ‘पंछीड़ा’ गीत के माध्यम से किसानों में चेतना पैदा करने का भी उल्लेख है। किसान आंदोलन के अनुभवों ने वर्मा के राजनीतिक दृष्टिकोण को व्यापक बनाया। उनके लिए किसानों की समस्याएं केवल करों या बेगार तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उनका संबंध उस शासन व्यवस्था से था जिसमें आम जनता की भागीदारी बहुत सीमित थी।

1938 में मेवाड़ प्रजामंडल का गठन

मेवाड़ में संगठित राजनीतिक आंदोलन को नई दिशा देने में माणिक्यलाल वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। राजस्थान सरकार की सुजस सामग्री के अनुसार 24 अप्रेल 1938 को बलवंतसिंह मेहता के निवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें प्रजामंडल का विधान स्वीकार किया गया और मेवाड़ प्रजामंडल की विधिवत स्थापना हुई। इस संगठन में बलवंतसिंह मेहता अध्यक्ष, भूरेलाल बया उपाध्यक्ष और माणिक्यलाल वर्मा महामंत्री चुने गए। बैठक में भवानीशंकर वैद्य, यमुनालाल वैद्य, दयाशंकर क्षौत्रिय, हीरालाल कोठारी और रमेशचंद्र व्यास सहित अन्य कार्यकर्ता भी शामिल थे।

मेवाड़ की जनता को राजनीतिक अधिकार दिलाने का संघर्ष

प्रजामंडल का उद्देश्य मेवाड़ की जनता को राजनीतिक अधिकार दिलाना और शासन में उसकी भागीदारी बढ़ाना था। इस तरह रियासत में चल रहा जनआंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के समानांतर लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग का भी माध्यम बना।

प्रतिबंध के बाद अजमेर बना गतिविधियों का केंद्र

मेवाड़ सरकार ने 11 मई 1938 को प्रजामंडल को गैरकानूनी घोषित कर दिया। इसके बाद आंदोलन से जुड़े नेताओं पर कार्रवाई शुरू हुई। सरकारी प्रकाशित सामग्री के अनुसार माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर को प्रजामंडल की गतिविधियों का केंद्र बनाया। वहां से आंदोलन से संबंधित सूचनाओं और विचारों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास जारी रहा। इस दौर में आंदोलन को दबाने के लिए गिरफ्तारियां और अन्य प्रशासनिक कार्रवाइयां की गईं। इसके बावजूद प्रजामंडल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक गतिविधियां जारी रखीं।

सत्याग्रह और दमन के बीच जारी रहा संघर्ष

मेवाड़ प्रजामंडल ने प्रतिबंध के विरोध में सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। राजस्थान सरकार की सुजस सामग्री के अनुसार अक्टूबर 1938 में विजयादशमी के दिन सत्याग्रह शुरू हुआ, जो जनवरी 1939 तक चला। इस दौरान प्रजामंडल के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया। वर्मा के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण पक्ष लेखन और जनजागरण भी था। उन्होंने मेवाड़ की तत्कालीन राजनीतिक और प्रशासनिक परिस्थितियों को सामने रखने का प्रयास किया। उनके लेखन और जनसंपर्क गतिविधियों ने आंदोलन को केवल राजनीतिक नेतृत्व तक सीमित नहीं रहने दिया।

माणिक्यलाल वर्मा : गिरफ्तारी और जेल का दौर

प्रजामंडल आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया और उन्हें कारावास झेलना पड़ा। उनके आंदोलनकारी जीवन का यह दौर रियासती शासन के विरुद्ध चल रहे संघर्ष की कठिन परिस्थितियों को दर्शाता है। गिरफ्तारियों और दमन के बावजूद प्रजामंडल की गतिविधियां पूरी तरह समाप्त नहीं हुईं। अंततः 22 फरवरी 1941 को प्रजामंडल से प्रतिबंध हटाया गया। उसी वर्ष नवंबर में वर्मा की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन उदयपुर में आयोजित हुआ।

उत्तरदायी शासन बना आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य

मेवाड़ प्रजामंडल का संघर्ष केवल रियासती प्रशासन की नीतियों के विरोध तक सीमित नहीं था। आंदोलन का बड़ा लक्ष्य शासन में जनता की भागीदारी और उत्तरदायी सरकार की स्थापना था। इस आंदोलन ने यह सवाल प्रमुखता से उठाया कि राज्य की नीतियों और प्रशासनिक फैसलों में जनता के प्रतिनिधियों की भूमिका होनी चाहिए। यही विचार आगे चलकर राजस्थान में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की प्रक्रिया से जुड़ गया।

भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका

7 अगस्त 1942 को बंबई में कांग्रेस महासमिति का अधिवेशन हुआ। राजस्थान सरकार की सुजस सामग्री के अनुसार माणिक्यलाल वर्मा इसमें शामिल हुए। अधिवेशन से लौटते समय मेवाड़ में प्रवेश करते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद मेवाड़ में प्रजामंडल से जुड़े कई प्रमुख नेताओं को जेल में डाल दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रियासतों में भी राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों का प्रभाव दिखाई दिया और मेवाड़ इसका महत्वपूर्ण केंद्र रहा।

आदिवासी समाज के बीच शिक्षा और सामाजिक जागरूकता

माणिक्यलाल वर्मा के सार्वजनिक जीवन का दायरा राजनीतिक आंदोलन से आगे बढ़कर सामाजिक कार्य तक पहुंचा। दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और सामाजिक जागरूकता फैलाना उनके कार्य का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। भारत सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े एक आधिकारिक दस्तावेज में वर्मा को दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी, अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने वाला सामाजिक कार्यकर्ता बताया गया है। इसी सामग्री में उनके सामाजिक उत्थान से जुड़े संगठनों के निर्माण का भी उल्लेख है।

संयुक्त राजस्थान के निर्माण में निर्णायक भूमिका

राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में 18 अप्रेल 1948 का दिन महत्वपूर्ण रहा। इस दिन उदयपुर को शामिल करते हुए संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। राजस्थान विधानसभा के आधिकारिक इतिहास के अनुसार संयुक्त राजस्थान के मंत्रिमंडल का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा ने मुख्यमंत्री के रूप में किया। तब महाराणा भूपालसिंह को राजप्रमुख और कोटा नरेश को उपराजप्रमुख बनाया गया। इस तथ्य को मूल लेख में दिए गए ‘प्रधानमंत्री’ शब्द के बजाय वर्तमान संदर्भ में मुख्यमंत्री के रूप में लिखना अधिक स्पष्ट है, क्योंकि राजस्थान विधानसभा की आधिकारिक सूची में 18 अप्रेल 1948 के संयुक्त राजस्थान मंत्रिमंडल में उनका पद Chief Minister दर्ज है।

संविधान सभा में भी निभाई भूमिका

माणिक्यलाल वर्मा स्वतंत्र भारत की संविधान निर्माण प्रक्रिया से भी जुड़े। संविधान सभा की आधिकारिक कार्यवाही में 8 दिसंबर 1948 को उनका नाम ‘United State of Rajasthan’ के सदस्य के रूप में दर्ज है। उन्होंने संविधान सभा की कार्यवाही में भाग लिया। इससे स्पष्ट होता है कि उनका राजनीतिक सफर रियासती शासन के विरुद्ध जनआंदोलन से आगे बढ़कर स्वतंत्र भारत की संवैधानिक व्यवस्था तक पहुंचा।

जब पद्म भूषण से सम्मानित किए गए

माणिक्यलाल वर्मा को सामाजिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1965 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारत सरकार की 26 जनवरी 1965 की राजपत्र अधिसूचना में उनका नाम पद्म भूषण प्राप्तकर्ताओं में ‘Social Worker, Rajasthan’ के रूप में दर्ज है। उनका सार्वजनिक जीवन स्वतंत्रता आंदोलन, सामाजिक सेवा और राजनीतिक संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी से जुड़ा रहा।

राजस्थान के इतिहास में वर्मा की विरासत

माणिक्यलाल वर्मा का जीवन राजस्थान के आधुनिक राजनीतिक इतिहास की तीन महत्वपूर्ण धाराओं को जोड़ता है—किसान चेतना, जनअधिकार और सामाजिक उत्थान। बिजोलिया के किसान आंदोलन से लेकर मेवाड़ प्रजामंडल तक उन्होंने जनता के सवालों को राजनीतिक मंच दिया। प्रजामंडल के माध्यम से उत्तरदायी शासन और राजनीतिक भागीदारी की मांग को आगे बढ़ाया। बाद के वर्षों में आदिवासी, पिछड़े और वंचित समुदायों के बीच शिक्षा तथा सामाजिक जागरूकता से जुड़े प्रयासों ने उनके सार्वजनिक जीवन को व्यापक सामाजिक आयाम दिया।

सार्वजनिक योगदान की राष्ट्रीय पहचान

18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी भूमिका इस लंबे राजनीतिक सफर का महत्वपूर्ण पड़ाव थी। संविधान सभा में उनकी भागीदारी और 1965 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जाना उनके सार्वजनिक योगदान की राष्ट्रीय पहचान को भी दर्शाता है।

जनता को सामाजिक सम्मान दिलाने की व्यापक सोच

बहरहाल, माणिक्यलाल वर्मा की विरासत इसलिए महत्वपूर्ण है कि उनके संघर्ष में स्वतंत्रता केवल विदेशी शासन से मुक्ति का विचार नहीं थी। उसमें जनता को राजनीतिक अधिकार, शासन में भागीदारी, शिक्षा और सामाजिक सम्मान दिलाने की व्यापक सोच भी शामिल थी।

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भारत छोड़ो आंदोलन

Updated on:

12 Aug 2026 11:49 am

Published on:

12 Aug 2026 11:49 am

Hindi News / News Bulletin / ज़रा याद करो कुर्बानी: मेवाड़ में जनअधिकारों की आवाज़ और आदिवासी उत्थान के नायक क्रांतिवीर माणिक्यलाल वर्मा

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