ज़रा याद करो कुर्बानी: क्या जानते हैं आप ‘वागड़ गांधी’ भोगीलाल पंड्या की अद्भुत कहानी? जानें उनके संघर्ष और योगदान

वागड़ के महान क्रांतिकारी भोगीलाल पंड्या। ( फोटो: AI)
राजस्थान के वागड़ क्षेत्र यानी वर्तमान डूंगरपुर-बांसवाड़ा अंचल में आदिवासी समाज के बीच शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना फैलाने वाले भोगीलाल पंड्या का नाम विशेष सम्मान से लिया जाता है। गांधीवादी विचारों से प्रभावित भोगीलाल पंड्या ने अपना पूरा जीवन जनसेवा, आदिवासी उत्थान और स्वतंत्रता संघर्ष को समर्पित कर दिया। उनके कार्यों के कारण उन्हें ‘वागड़ गांधी’ के नाम से पहचान मिली।
भोगीलाल पंड्या केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, बल्कि वे शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम मानने वाले समाज सुधारक भी थे। राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की अलख जगाने और ग्रामीण समाज को संगठित करने में उनकी भूमिका ऐतिहासिक मानी जाती है।
भोगीलाल पंड्या ने वर्ष 1938 में डूंगरपुर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार, सामाजिक सुधार और जनजागरण करना था। उस दौर में वागड़ क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बेहद कम था। आदिवासी समुदाय सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था। पंड्या ने गांव-गांव जाकर शिक्षा के महत्व को समझाया और युवाओं को पढ़ाई से जोड़ने का प्रयास किया।
राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से उन्होंने भील और अन्य जनजातीय समुदायों के बीच शिक्षा तथा सामाजिक चेतना को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि शिक्षा के बिना समाज को अधिकारों और विकास की मुख्यधारा से जोड़ना संभव नहीं है।
भोगीलाल पंड्या का जीवन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से गहराई से जुड़ा रहा। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह देश सेवा में सक्रिय हो गए।
उन्होंने गांधीवादी तरीके से जनजागरण और आंदोलन को आगे बढ़ाया। डूंगरपुर जैसे रियासती क्षेत्रों में उस समय जनता के राजनीतिक अधिकार सीमित थे। ऐसे में प्रजामंडल आंदोलनों ने लोगों को शासन में भागीदारी और जिम्मेदार प्रशासन की मांग उठाने का मंच दिया।
भोगीलाल पंड्या डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल रहे। उन्होंने रियासती शासन में सुधार और जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष किया।
वागड़ क्षेत्र में शिक्षा आंदोलन के इतिहास में रास्तापाल गांव की घटना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। 19 जून 1947 को डूंगरपुर जिले के रास्तापाल में शिक्षा के समर्थन में संघर्ष करते हुए भील नेता नानाभाई खांट और बालिका कालीबाई ने बलिदान दिया।
यह घटना आदिवासी समाज में शिक्षा के लिए चल रहे आंदोलन और संघर्ष की प्रतीक बन गई। भोगीलाल पंड्या और राजस्थान सेवा संघ द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा अभियान ने उस समय जनजातीय क्षेत्रों में नई चेतना पैदा की थी।
नानाभाई खांट और कालीबाई का बलिदान आज भी राजस्थान के आदिवासी इतिहास में शिक्षा और अधिकारों के संघर्ष के रूप में याद किया जाता है।
आजादी से पहले राजस्थान की रियासतों में जनता राजनीतिक अधिकारों और प्रतिनिधित्व की मांग कर रही थी। डूंगरपुर में भी जिम्मेदार शासन की मांग को लेकर आंदोलन हुआ।
भोगीलाल पंड्या ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनता की आवाज उठाने के कारण उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। उनके साथ अन्य नेताओं ने रियासती शासन में लोकतांत्रिक सुधारों की मांग को आगे बढ़ाया।
उनका संघर्ष इस विचार पर आधारित था कि स्वतंत्रता केवल अंग्रेजी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि जनता को अधिकार और सम्मान दिलाने का माध्यम भी है।
देश की आजादी के बाद भी भोगीलाल पंड्या सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे। उन्होंने राजस्थान सरकार में मंत्री के रूप में जिम्मेदारियां निभाईं और ग्रामीण विकास, समाज सेवा तथा जनकल्याण से जुड़े कार्यों में योगदान दिया।
बाद के वर्षों में उन्होंने खादी और ग्रामोद्योग से जुड़े कार्यों को भी आगे बढ़ाया। गांधीवादी जीवन शैली और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रति उनका विश्वास जीवनभर कायम रहा।
भोगीलाल पंड्या के सामाजिक योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1976 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। यह सम्मान सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उनके लंबे योगदान की राष्ट्रीय पहचान थी।
उन्होंने अपना जीवन समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित किया। शिक्षा, जनजागरण और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उनके कार्य आज भी प्रेरणा देते हैं।
भोगीलाल पंड्या की विरासत केवल एक स्वतंत्रता सेनानी तक सीमित नहीं है। वे ऐसे जननेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को सामाजिक सुधार और शिक्षा से जोड़ा।
वागड़ क्षेत्र में आदिवासी समाज के बीच शिक्षा की शुरुआत, जनजागरण और अधिकारों की चेतना पैदा करने में उनका योगदान राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
बहरहाल, भोगीलाल पंड्या का जीवन यह संदेश देता है कि समाज परिवर्तन केवल राजनीतिक संघर्ष से नहीं, बल्कि शिक्षा, जागरूकता और जनभागीदारी से भी संभव है। इसी कारण भोगीलाल पंड्या आज भी राजस्थान के इतिहास में ‘वागड़ गांधी’ के रूप में याद किए जाते हैं।
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