ज़रा याद करो कुर्बानी: क्या जानते हैं आप ‘वागड़ गांधी’ भोगीलाल पंड्या की अद्भुत कहानी? जानें उनके संघर्ष और योगदान

भोगीलाल पंड्या ने वर्ष 1938 में डूंगरपुर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार, सामाजिक सुधार और जनजागरण करना था। उस दौर में वागड़ क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बेहद कम था। आदिवासी समुदाय सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था। पंड्या ने गांव-गांव जाकर शिक्षा के महत्व को समझाया और युवाओं को पढ़ाई से जोड़ने का प्रयास किया।