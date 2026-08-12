दमोह के पथरिया से निकली वह आवाज, जिसने कलम को बनाया अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार

इसी पत्रिका से उनकी चर्चित कहानी 'एक टोकरी भर मिट्टी' भी जुड़ी है। इसे हिंदी की आरंभिक आधुनिक कहानियों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। साहित्यिक इतिहास में इसे अक्सर हिंदी की पहली लघुकथा अथवा आरंभिक कहानी के रूप में चर्चा किया जाता है, हालांकि 'पहली कहानी' की संज्ञा को लेकर साहित्यिक जगत में मतभेद भी रहे हैं। इसलिए इसे निर्विवाद रूप से 'हिंदी की पहली कहानी' कहने के बजाय हिंदी कथा साहित्य की शुरुआती महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक कहना अधिक सुरक्षित है।