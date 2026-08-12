अंग्रेजों से छिपकर पर्चों से लड़ता रहा शिवपुरी का ये डॉक्टर, भूमिगत आंदोलन में निभाई बड़ी भूमिका

डॉ. राधेश्याम द्विवेदी का जन्म 26 जनवरी 1921 को करैरा, जिला शिवपुरी में हुआ था। उनके पिता का नाम केशवप्रसाद दुबे था। उनका विवाह शांति द्विवेदी से हुआ, जो स्कूल की प्राचार्य थीं। देश उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन था और स्वतंत्रता की मांग लगातार तेज हो रही थी। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार डॉ. द्विवेदी 1940 से ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने लगे थे। उनका काम केवल किसी एक सभा या प्रदर्शन तक सीमित नहीं था। वे करैरा परगना के अलग-अलग क्षेत्रों में जाते और लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने के लिए कांग्रेस की समितियां स्थापित करने का प्रयास करते थे। यानी आंदोलन को मजबूत करने के लिए उनका पहला मोर्चा संगठन खड़ा करना था।