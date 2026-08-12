चंद्रशेखर आजाद से हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने निकला था 18 साल का युवा, पुलिस ने घेरा और धांय-धांय दाग दी गोलियां

स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कुछ नाम राष्ट्रीय प्रतीक बन गए और कुछ स्थानीय स्तर तक सीमित रह गए। शालिग्राम शुक्ल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनका जीवन इतना छोटा था कि उनके पास लंबी राजनीतिक यात्रा, बड़े सार्वजनिक भाषण या स्वतंत्रता के बाद अपनी कहानी लिखने का अवसर ही नहीं आया। वे उस दौर के उन क्रांतिकारियों में थे जिनका काम गोपनीयता पर निर्भर था। भूमिगत संगठनों में काम करने वाले युवाओं की पहचान अक्सर सार्वजनिक नहीं होती थी। यही कारण है कि आज उनका नाम चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह की तरह व्यापक रूप से याद नहीं किया जाता।