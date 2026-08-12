चंद्रशेखर आजाद से हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने निकला था 18 साल का युवा, पुलिस ने घेरा और धांय-धांय दाग दी गोलियां

MP Freedom Fighter Shaligram Shukla: शालिग्राम शुक्ल एमपी के बालाघाट के रहने वाले कई लोग इन्हें कानपुर का भी बताते हैं। (AI Creative)
mp freedom fighter shaligram shukla भारत की आजादी की कहानी में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु जैसे नाम हर भारतीय जानता है। लेकिन इन बड़े क्रांतिकारी संगठनों के पीछे ऐसे अनेक युवा भी सक्रिय थे, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भूमिगत नेटवर्क को मजबूत किया और जरूरत पड़ने पर अपनी जान तक दे दी। आजादी के नाम पर अपना सबकुछ लुटाने वाला एक ऐसा ही सपूत था शालिग्राम शुक्ल।
उनका जीवन बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोत उन्हें चंद्रशेखर आजाद के क्रांतिकारी नेटवर्क से जोड़ते हैं। इतिहास बताता है कि वे कानपुर में सक्रिय थे और क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल युवाओं के बीच उनका महत्वपूर्ण स्थान था। 1930 में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में उनकी मौत हो गई।
उनकी कहानी आज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि आजादी की लड़ाई केवल बड़े नेताओं की नहीं थी। उस दौर में बेहद कम उम्र के युवा भी गुप्त संगठनों, हथियारों के प्रशिक्षण और ब्रिटिश पुलिस से सीधे टकराव का हिस्सा बन रहे थे।
1930 का दौर भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। भगत सिंह और उनके साथियों की गतिविधियों के बाद ब्रिटिश पुलिस क्रांतिकारी संगठनों पर लगातार निगरानी बढ़ा रही थी। इसी समय चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर भारत के अलग-अलग शहरों में अपने क्रांतिकारी संपर्कों और सुरक्षित ठिकानों का नेटवर्क तैयार किया था।
कानपुर में पंडित शालिग्राम शुक्ल की सक्रियता का उल्लेख मिलता है। एक ऐतिहासिक विवरण में उन्हें आजाद के कानपुर नेटवर्क से जुड़े क्रांतिकारी के रूप में दर्ज किया गया है। यह नेटवर्क खुली राजनीतिक गतिविधियों से अलग था। इसमें गुप्त संपर्क, संगठन के लिए युवाओं की भर्ती, हथियारों का इंतजाम और ब्रिटिश पुलिस से बचकर गतिविधियां चलाना शामिल था।
यही वह वातावरण था जिसमें शालिग्राम शुक्ल सक्रिय हुए। उस समय क्रांतिकारी आंदोलन में युवाओं की बड़ी भूमिका थी। शालिग्राम शुक्ल की कहानी को समझने के लिए उस दौर के क्रांतिकारी नेटवर्क को समझना जरूरी है।
कानपुर उस समय केवल औद्योगिक शहर नहीं था। यह क्रांतिकारी गतिविधियों का भी महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। युवाओं के संगठन बनाए जा रहे थे और कई छात्र भूमिगत क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ रहे थे। बाद के ऐतिहासिक विवरणों में शालिग्राम शुक्ल का नाम सुरेंद्र पांडेय, नंदकिशोर निगम, विश्वनाथ वैशंपायन और दूसरे क्रांतिकारियों के साथ मिलता है।
इनमें से कई लोग चंद्रशेखर आजाद के संपर्क में थे। यानी शालिग्राम किसी अकेली स्थानीय गतिविधि का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उस व्यापक क्रांतिकारी नेटवर्क से जुड़े थे जिसमें उस समय उत्तर भारत के कई युवा सक्रिय थे।
शालिग्राम शुक्ल की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यहीं से शुरू होता है। उपलब्ध स्रोत के अनुसार 2 दिसंबर 1930 के आसपास शालिग्राम शुक्ल और उनके कुछ साथी चंद्रशेखर आजाद से बंदूक चलाने का प्रशिक्षण लेने जा रहे थे। उनके साथ नंदकिशोर निगम, सुरेंद्र पांडेय और विश्वनाथ वैशंपायन जैसे क्रांतिकारियों का नाम भी मिलता है।
यह सामान्य प्रशिक्षण नहीं था। उस समय ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थीं और हथियारों का प्रशिक्षण संगठन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता था। पुलिस पहले से ही ऐसे युवाओं और उनके संपर्कों पर नजर रख रही थी। शालिग्राम और उनके साथियों की गतिविधियों पर भी पुलिस की नजर थी।
पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही घेर लिया। थोड़ी देर में ही पुलिस और शालिग्राम के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। दरअसल पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब शालिग्राम हाथ नहीं आ रहे थे, तो पुलिस ने धांय-धांय गोलियां दागना शुरू कर दीं। गोलीबारी के दौरान शालिग्राम की मौत हो गई। ये ऐतिहासिक घटना यह भी बताती है कि पुलिस कार्रवाई के दौरान एक कांस्टेबल की भी मौत हुई और एक अधिकारी घायल हुआ था।
इतनी कम उम्र और देशभक्ति का जज्बा स्वतंत्रता सेनानिओं की कहानियों को मार्मिक बना देता है। कुछ ऐतिहासिक पन्नों में शहीद होने के दौरान इनकी उम्र 18 साल बताई गई है। वे उस पीढ़ी का हिस्सा थे जिसमें बहुत कम उम्र के युवाओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भूमिगत क्रांतिकारी गतिविधियों का रास्ता चुना।
आज के नजरिए से देखें तो यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि किशोर या युवा उम्र में कोई व्यक्ति गिरफ्तारी, पुलिस की निगरानी और गोलीबारी जैसे जोखिमों के बीच क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो रहा था। लेकिन 1930 के भारत में ऐसे युवाओं की एक पूरी पीढ़ी तैयार हो चुकी थी।
शालिग्राम शुक्ल की कहानी को सिर्फ एक पुलिस मुठभेड़ तक सीमित करना उनके महत्व को छोटा कर देगा। उनका नाम जिन क्रांतिकारियों के साथ मिलता है, वे उस समय के व्यापक क्रांतिकारी नेटवर्क से जुड़े हुए थे। कानपुर में सुरेंद्र पांडेय और दूसरे युवा क्रांतिकारियों के साथ उनका संपर्क था। बाद के स्रोत भी शालिग्राम को कानपुर के क्रांतिकारी समूह से जोड़ते हैं।
चंद्रशेखर आजाद का कानपुर नेटवर्क इसी दौर में सक्रिय था। आजाद स्वयं ब्रिटिश पुलिस से बचते हुए अलग-अलग स्थानों पर क्रांतिकारियों को संगठित कर रहे थे। इसलिए शालिग्राम की कहानी उस बड़े नेटवर्क की एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखी जानी चाहिए।
स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कुछ नाम राष्ट्रीय प्रतीक बन गए और कुछ स्थानीय स्तर तक सीमित रह गए। शालिग्राम शुक्ल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनका जीवन इतना छोटा था कि उनके पास लंबी राजनीतिक यात्रा, बड़े सार्वजनिक भाषण या स्वतंत्रता के बाद अपनी कहानी लिखने का अवसर ही नहीं आया। वे उस दौर के उन क्रांतिकारियों में थे जिनका काम गोपनीयता पर निर्भर था। भूमिगत संगठनों में काम करने वाले युवाओं की पहचान अक्सर सार्वजनिक नहीं होती थी। यही कारण है कि आज उनका नाम चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह की तरह व्यापक रूप से याद नहीं किया जाता।
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