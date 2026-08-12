आपकी थाली में आज जो भी है, क्या वो कल रहेगा? 711 जिलों में हुए सर्वे ने बढ़ाई चिंता

अध्ययन बताता है कि भारत के सभी इलाकों में एक जैसा बदलाव नहीं हुआ। कुछ जिलों में विविधता बढ़ी, जबकि कुछ में घटती गई। पुराने शोध में भी यह सामने आया था कि भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में फसल विविधता की दिशा अलग-अलग रही है। यानी असली कहानी यह नहीं कि पूरे देश की खेती एक जैसी हो गई है। असली कहानी यह है कि कुछ इलाकों में खेती के विकल्प सिमट रहे हैं, जबकि दूसरे इलाकों में विविधता बढ़ रही है। और यही वह बदलाव है जिस पर आम उपभोक्ता की नजर शायद ही जाती है।