महिलाओं में हार्ट अटैक के ये संकेत अक्सर हो जाते हैं नजरअंदाज, सीने में दर्द के बिना भी मंडरा सकता है खतरा

Women Heart Attack Symptoms: हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन (Myocardial Infarction) को आमतौर पर अचानक होने वाले तेज सीने के दर्द से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन महिलाओं में इसकी तस्वीर हमेशा इतनी स्पष्ट नहीं होती। सीने में दबाव या दर्द महिलाओं में भी हार्ट अटैक का सबसे आम संकेत है, लेकिन इसके साथ या कभी-कभी इसके बजाय सांस फूलना, मतली, असामान्य थकान, चक्कर, ठंडा पसीना और पीठ, गर्दन, जबड़े या हाथ में दर्द जैसे लक्षण सामने आ सकते हैं। यही वजह है कि कुछ मामलों में महिलाएं शुरुआती संकेतों को गैस, एसिडिटी, थकान या तनाव समझकर नजरअंदाज कर देती हैं।