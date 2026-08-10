भारतीय डीएनए का खुला राज! 9,768 लोगों की जीनोम स्टडी में 4.4 करोड़ नए जेनेटिक वेरिएंट्स, बदल सकती है इलाज की तस्वीर

करीब 9,768 लोगों और 83 पॉपुलेशंस के एनालिसिस में 4.4 करोड़ वेरिएंट्स ग्लोबल डेटाबेसेज में पहले अनरिपोर्टेड मिले। इनमें से हर वेरिएंट बीमारी का कारण नहीं है, लेकिन यह साफ करता है कि भारत के लिए जेनेटिक रिसर्च में 'एक साइज फिट्स ऑल' अप्रोच पर्याप्त नहीं हो सकती। भारत का अपना जेनेटिक रेफरेंस मैप सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि भविष्य की प्रिसिजन मेडिसिन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है।