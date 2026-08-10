10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

समाचार

जब एक शिक्षक ने डाकुओं को बनाया अंग्रेजों के खिलाफ हथियार: कौन थे क्रांतिकारी गेंदालाल दीक्षित?

Gendalal Dixit : जानिए क्रांतिकारी गेंदालाल दीक्षित की अद्भुत कहानी, जिन्होंने एक शिक्षक होकर चंबल के डाकुओं को अंग्रेजों के खिलाफ हथियार बनाया और 'शिवाजी समिति' का गठन किया।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 10, 2026

Gendalal Dixit

Gendalal Dixit : कौन थे गेंदालाल दीक्षित

चंबल का नाम सुनते ही आज भी आंखों के सामने बीहड़, बंदूकें और डाकुओं की तस्वीर उभर आती है। लेकिन करीब एक सदी पहले, इन्हीं बीहड़ों में एक ऐसा प्रयोग हुआ था, जिसकी कल्पना करना भी आसान नहीं था। एक स्कूल शिक्षक ने सोचा अगर जिन लोगों के हाथों में बंदूक है, वही बंदूक अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उठ जाए तो? इस असाधारण विचार के पीछे थे गेंदालाल दीक्षित। एक शिक्षक, जिसने अपनी नौकरी से आगे बढ़कर क्रांति का रास्ता चुना और चंबल के डाकू गिरोहों तक पहुंच बनाकर उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में शामिल करने की कोशिश की। उनकी कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा यह है कि उनकी मौत के बाद भी अंग्रेजी हुकूमत को लंबे समय तक उनकी मृत्यु पर भरोसा नहीं हुआ।

आगरा जिले में हुआ था जन्म

गेंदालाल दीक्षित का जन्म आगरा जिले की बाह तहसील के मई गांव में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। नौकरी की तलाश में वे औरैया पहुंचे, जहां एक स्कूल में शिक्षक बन गए। बाहर से उनकी जिंदगी बिल्कुल साधारण दिखाई देती थी- सुबह स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना और घर लौटना। लेकिन देश में चल रही राजनीतिक हलचल का उन पर गहरा असर पड़ रहा था। स्वदेशी आंदोलन और अंग्रेजी शासन के खिलाफ बढ़ते असंतोष ने उनके भीतर भी कुछ करने की इच्छा पैदा कर दी थी। धीरे-धीरे उन्होंने तय किया कि वे केवल बच्चों को पढ़ाने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि देश की आजादी के लिए भी अपना योगदान देंगे।

जब डकैतों को बनाया अंग्रेजों के खिलाफ हथियार

उस दौर में चंबल का इलाका अंग्रेजी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती था। बीहड़ों में रहने वाले कई डकैत गिरोह हथियार चलाने, दुर्गम इलाकों में छिपने और अचानक हमला करने में माहिर थे। जहां अंग्रेज उन्हें केवल अपराधी मानते थे, वहीं गेंदालाल दीक्षित ने उनमें एक अलग संभावना देखी। उनके मन में सवाल उठा, जिस साहस और हथियारों से ये लोग अपने लिए लड़ते हैं, क्या वही ताकत देश के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती? इसी विचार के साथ उन्होंने चंबल के इलाकों में प्रभाव रखने वाले लोगों और डकैत सरदारों से संपर्क बनाने की कोशिश शुरू की। उनका उद्देश्य था कि इस ताकत को अंग्रेजी शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में लगाया जाए।

गेंदालाल दीक्षित ने बनाई शिवाजी समिति

इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ‘शिवाजी समिति’ नामक संगठन बनाया। संगठन का नाम भी अपने आप में एक संदेश था। छत्रपति शिवाजी महाराज की गुरिल्ला रणनीति से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने की कोशिश की गई। चंबल के बीहड़ों का कठिन भूगोल इस तरह की गुप्त गतिविधियों के लिए उपयोगी था। दीक्षित इस इलाके की भौगोलिक परिस्थितियों और वहां के हथियारबंद लोगों की ताकत को अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे। एक साधारण स्कूल शिक्षक अब धीरे-धीरे एक गुप्त क्रांतिकारी नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहा था।

टीबी की बीमारी से हो गए ग्रसित

लेकिन अंग्रेजी सरकार भी निष्क्रिय नहीं थी। जैसे-जैसे क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ीं, वैसे-वैसे दीक्षित और उनके साथियों पर निगरानी भी बढ़ने लगी। गिरफ्तारी का खतरा लगातार बना हुआ था। भूमिगत जीवन, लगातार तनाव और कठिन परिस्थितियों के बीच उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। आखिरकार वे तपेदिक (टीबी) की गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए। बीमारी बढ़ती गई और 1920 में उनका निधन हो गया। उस समय वे बहुत अधिक उम्र के नहीं थे।

अंग्रेजों को भी नहीं हुआ विश्वास

लेकिन गेंदालाल दीक्षित की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां इतनी गुप्त थीं और अंग्रेजी प्रशासन उन्हें लेकर इतना सतर्क था कि ब्रिटिश अधिकारियों को उनकी मृत्यु की खबर पर भी तुरंत विश्वास नहीं हुआ। उन्हें आशंका थी कि शायद यह कोई चाल है और दीक्षित वास्तव में जिंदा हैं। उन्हें यह भी संदेह रहा कि कहीं वे किसी दूसरे नाम से भूमिगत होकर फिर से अपना क्रांतिकारी नेटवर्क तो नहीं खड़ा कर रहे। जिस व्यक्ति को अंग्रेज पकड़ने की कोशिश करते रहे थे, उसकी मौत की खबर भी उनके लिए एक सवाल बन गई।

इतिहास के पन्नों में दब गया गेंदालाल का नाम

आज जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात होती है, तो हमारे सामने गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े नाम आते हैं। लेकिन आजादी की इस लंबी लड़ाई में ऐसे भी अनेक लोग थे, जिनकी कहानियां इतिहास की मुख्यधारा में कहीं पीछे छूट गईं। गेंदालाल दीक्षित उन्हीं में से एक थे। उन्होंने कोई बड़ा राजनीतिक पद नहीं संभाला, न ही वे किसी विशाल जनसभा के नेता थे। वे एक स्कूल शिक्षक थे, लेकिन उन्होंने अपने समय के सबसे कठिन सवालों में से एक का जवाब खोजने की कोशिश की। क्या समाज के हाशिये पर खड़े लोगों की ताकत को भी देश की आजादी के लिए एकजुट किया जा सकता है?

गेंदालाल दीक्षित की कहानी हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता आंदोलन केवल बड़े शहरों, बड़े नेताओं और मशहूर क्रांतिकारियों की कहानी नहीं था। यह छोटे कस्बों के शिक्षकों, युवाओं और उन अनगिनत लोगों की भी कहानी थी, जिन्होंने अपनी सामान्य जिंदगी से आगे बढ़कर देश के लिए कुछ करने का फैसला किया। गेंदालाल दीक्षित बहुत कम उम्र में दुनिया से चले गए, लेकिन उनका साहस और उनका असाधारण प्रयोग इतिहास में अपनी अलग जगह रखता है।

नाम शायद इतिहास के बड़े पन्नों पर छोटा रह गया, लेकिन जिस हिम्मत से गेंदालाल दीक्षित ने क्रांति का सपना देखा, वह कहानी आज भी बड़ी है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Aug 2026 04:05 pm

Published on:

10 Aug 2026 04:05 pm

Hindi News / News Bulletin / जब एक शिक्षक ने डाकुओं को बनाया अंग्रेजों के खिलाफ हथियार: कौन थे क्रांतिकारी गेंदालाल दीक्षित?

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

Jodhpur Crime: सुनार का अपहरण कर सोने-चांदी के गहने लूटने की वारदात का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार

Jodhpur Crime
जोधपुर

MP Police को बड़ी सौगात, 27,534 पुलिसकर्मियों को प्रमोशन; 9,751 नई भर्तियों का ऐलान

MP Police Promotion 2026
भोपाल

भोपाल के अपोलो सेज अस्पताल में मरीज को 4 घंटे बनाया बंधक! रसूखदारों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं

Apollo SAGE Hospital Bhopal
भोपाल

Jaipur Accident: मम्मी-पापा को बाय बोलकर निकली लक्षिता.. अब कभी नहीं लौटेगी वापस, मां-पिता का रो-रोकर बुरा हाल

jobner accident
जयपुर

Sikar News: नगर निकाय व पंचायत चुनाव से पहले सियासी नियुक्ति अनलॉक, बड़ों को जगह, छोटे कर रहे इंतजार

Panchayat Chunav Update
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.