जब एक शिक्षक ने डाकुओं को बनाया अंग्रेजों के खिलाफ हथियार: कौन थे क्रांतिकारी गेंदालाल दीक्षित?

Gendalal Dixit : कौन थे गेंदालाल दीक्षित
चंबल का नाम सुनते ही आज भी आंखों के सामने बीहड़, बंदूकें और डाकुओं की तस्वीर उभर आती है। लेकिन करीब एक सदी पहले, इन्हीं बीहड़ों में एक ऐसा प्रयोग हुआ था, जिसकी कल्पना करना भी आसान नहीं था। एक स्कूल शिक्षक ने सोचा अगर जिन लोगों के हाथों में बंदूक है, वही बंदूक अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उठ जाए तो? इस असाधारण विचार के पीछे थे गेंदालाल दीक्षित। एक शिक्षक, जिसने अपनी नौकरी से आगे बढ़कर क्रांति का रास्ता चुना और चंबल के डाकू गिरोहों तक पहुंच बनाकर उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में शामिल करने की कोशिश की। उनकी कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा यह है कि उनकी मौत के बाद भी अंग्रेजी हुकूमत को लंबे समय तक उनकी मृत्यु पर भरोसा नहीं हुआ।
गेंदालाल दीक्षित का जन्म आगरा जिले की बाह तहसील के मई गांव में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। नौकरी की तलाश में वे औरैया पहुंचे, जहां एक स्कूल में शिक्षक बन गए। बाहर से उनकी जिंदगी बिल्कुल साधारण दिखाई देती थी- सुबह स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना और घर लौटना। लेकिन देश में चल रही राजनीतिक हलचल का उन पर गहरा असर पड़ रहा था। स्वदेशी आंदोलन और अंग्रेजी शासन के खिलाफ बढ़ते असंतोष ने उनके भीतर भी कुछ करने की इच्छा पैदा कर दी थी। धीरे-धीरे उन्होंने तय किया कि वे केवल बच्चों को पढ़ाने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि देश की आजादी के लिए भी अपना योगदान देंगे।
उस दौर में चंबल का इलाका अंग्रेजी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती था। बीहड़ों में रहने वाले कई डकैत गिरोह हथियार चलाने, दुर्गम इलाकों में छिपने और अचानक हमला करने में माहिर थे। जहां अंग्रेज उन्हें केवल अपराधी मानते थे, वहीं गेंदालाल दीक्षित ने उनमें एक अलग संभावना देखी। उनके मन में सवाल उठा, जिस साहस और हथियारों से ये लोग अपने लिए लड़ते हैं, क्या वही ताकत देश के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती? इसी विचार के साथ उन्होंने चंबल के इलाकों में प्रभाव रखने वाले लोगों और डकैत सरदारों से संपर्क बनाने की कोशिश शुरू की। उनका उद्देश्य था कि इस ताकत को अंग्रेजी शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में लगाया जाए।
इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ‘शिवाजी समिति’ नामक संगठन बनाया। संगठन का नाम भी अपने आप में एक संदेश था। छत्रपति शिवाजी महाराज की गुरिल्ला रणनीति से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने की कोशिश की गई। चंबल के बीहड़ों का कठिन भूगोल इस तरह की गुप्त गतिविधियों के लिए उपयोगी था। दीक्षित इस इलाके की भौगोलिक परिस्थितियों और वहां के हथियारबंद लोगों की ताकत को अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे। एक साधारण स्कूल शिक्षक अब धीरे-धीरे एक गुप्त क्रांतिकारी नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन अंग्रेजी सरकार भी निष्क्रिय नहीं थी। जैसे-जैसे क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ीं, वैसे-वैसे दीक्षित और उनके साथियों पर निगरानी भी बढ़ने लगी। गिरफ्तारी का खतरा लगातार बना हुआ था। भूमिगत जीवन, लगातार तनाव और कठिन परिस्थितियों के बीच उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। आखिरकार वे तपेदिक (टीबी) की गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए। बीमारी बढ़ती गई और 1920 में उनका निधन हो गया। उस समय वे बहुत अधिक उम्र के नहीं थे।
लेकिन गेंदालाल दीक्षित की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां इतनी गुप्त थीं और अंग्रेजी प्रशासन उन्हें लेकर इतना सतर्क था कि ब्रिटिश अधिकारियों को उनकी मृत्यु की खबर पर भी तुरंत विश्वास नहीं हुआ। उन्हें आशंका थी कि शायद यह कोई चाल है और दीक्षित वास्तव में जिंदा हैं। उन्हें यह भी संदेह रहा कि कहीं वे किसी दूसरे नाम से भूमिगत होकर फिर से अपना क्रांतिकारी नेटवर्क तो नहीं खड़ा कर रहे। जिस व्यक्ति को अंग्रेज पकड़ने की कोशिश करते रहे थे, उसकी मौत की खबर भी उनके लिए एक सवाल बन गई।
आज जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात होती है, तो हमारे सामने गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े नाम आते हैं। लेकिन आजादी की इस लंबी लड़ाई में ऐसे भी अनेक लोग थे, जिनकी कहानियां इतिहास की मुख्यधारा में कहीं पीछे छूट गईं। गेंदालाल दीक्षित उन्हीं में से एक थे। उन्होंने कोई बड़ा राजनीतिक पद नहीं संभाला, न ही वे किसी विशाल जनसभा के नेता थे। वे एक स्कूल शिक्षक थे, लेकिन उन्होंने अपने समय के सबसे कठिन सवालों में से एक का जवाब खोजने की कोशिश की। क्या समाज के हाशिये पर खड़े लोगों की ताकत को भी देश की आजादी के लिए एकजुट किया जा सकता है?
गेंदालाल दीक्षित की कहानी हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता आंदोलन केवल बड़े शहरों, बड़े नेताओं और मशहूर क्रांतिकारियों की कहानी नहीं था। यह छोटे कस्बों के शिक्षकों, युवाओं और उन अनगिनत लोगों की भी कहानी थी, जिन्होंने अपनी सामान्य जिंदगी से आगे बढ़कर देश के लिए कुछ करने का फैसला किया। गेंदालाल दीक्षित बहुत कम उम्र में दुनिया से चले गए, लेकिन उनका साहस और उनका असाधारण प्रयोग इतिहास में अपनी अलग जगह रखता है।
नाम शायद इतिहास के बड़े पन्नों पर छोटा रह गया, लेकिन जिस हिम्मत से गेंदालाल दीक्षित ने क्रांति का सपना देखा, वह कहानी आज भी बड़ी है।
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