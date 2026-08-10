जब एक शिक्षक ने डाकुओं को बनाया अंग्रेजों के खिलाफ हथियार: कौन थे क्रांतिकारी गेंदालाल दीक्षित?

चंबल का नाम सुनते ही आज भी आंखों के सामने बीहड़, बंदूकें और डाकुओं की तस्वीर उभर आती है। लेकिन करीब एक सदी पहले, इन्हीं बीहड़ों में एक ऐसा प्रयोग हुआ था, जिसकी कल्पना करना भी आसान नहीं था। एक स्कूल शिक्षक ने सोचा अगर जिन लोगों के हाथों में बंदूक है, वही बंदूक अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उठ जाए तो? इस असाधारण विचार के पीछे थे गेंदालाल दीक्षित। एक शिक्षक, जिसने अपनी नौकरी से आगे बढ़कर क्रांति का रास्ता चुना और चंबल के डाकू गिरोहों तक पहुंच बनाकर उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में शामिल करने की कोशिश की। उनकी कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा यह है कि उनकी मौत के बाद भी अंग्रेजी हुकूमत को लंबे समय तक उनकी मृत्यु पर भरोसा नहीं हुआ।