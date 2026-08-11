डायनासोर के 15 करोड़ साल पुराने पैरों के निशानों ने खोला चाल का राज़, वैज्ञानिकों ने किया नया खुलासा

रिसर्च में यह तथ्य सामने आया कि यह विशाल डायनासोर करीब 95.5 मीटर लंबे रास्ते पर चलते हुए लगभग पूरा चक्कर काट कर फिर अपनी मूल दिशा की ओर लौट गया था। पदचिह्नों में चाल की असमानता भी मिली, जिससे उसके लंगड़ा कर चलने या शरीर के एक तरफ झुकने की संभावना सामने आई है। यह अध्ययन जियोमैटिक्स में प्रकाशित हुआ है। शोध का शीर्षक "ट्रैक बाय ट्रैक: वेस्ट गोल्ड हिल डायनासोर ट्रैकसाइट पर सॉरोपॉड टर्निंग और लैटरलाइज्ड गैट का खुलासा" है। अध्ययन के प्रमुख लेखक डॉ. एंथोनी रोमिलियो और डॉ. सह-लेखक हैं। पॉल सी. मर्फी सहित अन्य बिल्डर शामिल हैं।