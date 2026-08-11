ahmedabad शहर में औसतन पौन इंच बरसा पानी, कुछ जगहों पर भरा पानी

सबसे अधिक वर्षा पंचमहाल जिले की शहेरा तहसील में 5.35 इंच रिकॉर्ड की गई। महीसागर जिले की कोठंबा में 5.24 इंच, लुणावाडा में 2.72, बालासिनोर में 2.52 , गांधीनगर जिले की देहगाम में 2.09 तथा वलसाड जिले के उमरगाम में 2.05 इंच बारिश हुई। अन्य कई तहसीलों में भी दो इंच से कम बारिश हुई।मौसम विभाग ने बुधवार को पंचमहाल, दाहोद और महिसागर जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा अरवल्ली, खेड़ा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, डांग और तापी जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात, दक्षिण गुजरात तथा सौराष्ट्र के कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाओं, गरज-चमक और हल्की से मध्यम बारिश का भी पूर्वानुमान है।