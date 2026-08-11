एएमटीएस ने बनाया नया रिकॉर्ड, एक दिन में 6.31 लाख यात्रियों ने किया सफर

अहमदाबाद. शहर में स्वतंत्रता दिवस से पहले निकाली जाने वाली तिरंगा यात्रा के मद्देनजर बुधवार को शहर में बीआरटीएस बस सेवा के कई रूटों में अस्थायी बदलाव किया गया है। अहमदाबाद जनमार्ग लिमिटेड (एजेएल) की ओर से बताया गया कि दोपहर 2 बजे से यात्रा समाप्त होने तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी। यात्रा रायपुर स्थित बिग बाजार से सारंगपुर दरवाजा तक निकाली जाएगी। इस कारण प्रभावित मार्गों पर बसों का संचालन परिवर्तित रूट से किया जाएगा।कई प्रमुख रूटों को आंशिक रूप से डायवर्ट किया गया है। इनमें रूट-1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 शामिल हैं। इन रूटों की बसें निर्धारित मार्ग के बजाय वैकल्पिक रास्तों से संचालित होंगी। कुछ रूटों का संचालन बीच के स्टेशनों तक ही सीमित रहेगा, जबकि कुछ बसें आस्टोडिया दरवाजा, गीता मंदिर, मजदूरगाम, फुटबॉल ग्राउंड और कांकरिया क्षेत्र से होकर गुजरेंगी।