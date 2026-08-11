सोशल मीडिया में फर्जी कंपनी का विज्ञापन देकर ढाई करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी, दो गिरफ्तार

आरोपियों ने इंस्टाग्राम पर मायर होल्डिंग लिमिटेड के नाम से विज्ञापन दिखाकर पीड़ित को शॉपमायरआइएनआर वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराया। इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनाकर स्टोर खुलवाया, अलग-अलग उत्पादों कपड़े, फर्नीचर, इलेक्टि्रक व इलेक्ट्रॉनिक का एड करने को कहा। इन उत्पादों की कीमत की 80 फीसदी रकम शिकायतकर्ता से जमा कराई। बिक्री होने पर 20 फीसदी मुनाफा डॉलर में उसके वॉलेट में जमा होते दिखाए गए। कुछ समय बाद कंपनी ने उसे बल्क में ऑर्डर दिए, जो उठाया नहीं तो 48 घंटे में शिकायतकर्ता का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। शिकायतकर्ता से कहा कि कंपनी को टेकओवर किया गया है, जिससे अकाउंट फ्रीज हुआ है। फिर अलग वेबसाइट, कंपनी से संपर्क करके अकाउंट अनफ्रीज करने, वॉलेट से भुगतान निकालने, क्रेडिट स्कोर रिपेयर करने और वॉलेट में जमा 2,50,000 डॉलर से अधिक रकम को डॉलर से रुपए में बदलने, स्टोर बंद करने के नाम पर अलग-अलग शुल्क मांगते हुए 2.59 करोड़ रुपए ऑनलाइन ठग लिए।