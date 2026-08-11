मोरबी में मच्छु जल त्रासदी की 47वीं बरसी पर मौन रैली, दिवंगतों को दी श्रद्धांजलि, 11 अगस्त 1979 की भयावह त्रासदी को याद कर भावुक हुए मोरबीवासी

मोरबी. 11 अगस्त 1979 को मोरबीवासी कभी नहीं भूल सकते। लगातार हो रही भारी बारिश के बाद मोरबी की जीवनरेखा माने जाने वाला मच्छु-2 बांध दोपहर में टूट गया था। तड़के 3.15 बजे पानी के तेज बहाव ने मोरबी शहर में भारी तबाही मचा दी थी। जल त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में हर वर्ष की तरह इस साल भी मंगलवार को पारंपरिक मौन रैली निकाली गई।

मच्छु जल त्रासदी की 47वीं बरसी के अवसर पर मनपा कार्यालय से मौन रैली रवाना हुई। इसमें श्रम राज्यमंत्री कांतिभाई अमृतिया, पूर्व श्रम राज्यमंत्री बृजेश मेरजा, महापौर उत्तम सुराणी, जिला कलक्टर स्वप्निल खरे, एसपी मुकेश पटेल, डीडीओ विद्यासागर सहित अधिकारी, पदाधिकारी, नागरिक और स्कूली बच्चे शामिल हुए।

मौन रैली शहर के गांधी चौक, नगर दरवाजा, परा बाजार सहित विभिन्न मार्गों से होते हुए मणि मंदिर स्मारक पहुंची। यहां जल त्रासदी में दिवंगत लोगों की स्मृति में बनाए गए इस स्मारक पर सभी ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी।